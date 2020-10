Już niedługo do wszystkich usług Sony zalogujesz się przy pomocy jednego konta

Świetna zmiana.





Jedno konto Sony do wszystkich usług

Źródło: Sony

PlayStation™ Network

PlayStation™Plus

PlayStation™Music

PlayStation™Video

PlayStation™Now

Sony Mobile





Xperia Lounge

Xperia Store

Xperia Care

My Support

SonyMobile.com

My Account

Developer World

Sony Electronics

Sony Community

Sony Rewards





Sony Rewards

Jak wynika z najnowszych doniesień, jeszcze przed premierą konsol nowej generacji będziemy świadkami odświeżonej wersji cyfrowego PlayStation Store. Taka decyzja wynika z planów Sony, które zakładają rozwijanie usług w taki sposób, by były coraz bardziej funkcjonalne i przejrzystsze.Realizowanie tych celów to jednak nie tylko zmiany w obszarze sklepu. Japoński koncern zdecydował się bowiem również na unifikację systemu kont. Do tej pory korzystanie z usług Sony było dosyć uciążliwe. Należało bowiem tworzyć specjalne profile do każdego rodzaju świadczenia proponowanego przez giganta. Umówmy się – nikt nie lubi komplikować sobie życia.Niedługo jednak ma to zostać uproszczone.Zawrze ono w sobie wszystkie najważniejsze informacje o użytkowniku (e-mail, hasło, imię, płeć, język, datę urodzenia, państwo, adres zamieszkania, numer telefonu oraz pytanie bezpieczeństwa). Za jego pomocą otrzymamy możliwość logowania się do poniższych usług:Ważna uwaga.Warto o tym pamiętać, by się nie pogubić. Odpowiedzi na parę innych kluczowych pytań znajdziecie w oświadczeniu na stronie Sony Tego typu rozwiązanie z pewnością jest wygodniejsze dla użytkownika. Zaoszczędzi ono nie tylko czas, ale także nerwy.Źródło i foto: Sony