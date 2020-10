Polski rząd sprawi, że zakupy na AliExpress przestaną się opłacać

Zmiany już niedługo.

Polski rząd nie ustaje w swoich wysiłkach związanych z uszczelnieniem VAT-u w międzynarodowym handlu prowadzonym w Internecie. We wrześniu ubiegłego roku informowaliśmy, że Polscy przedsiębiorcy apelują o podniesienie cen przesyłek z Chin. Droższe przesyłki z Chin miały pomóc chronić polskich przedsiębiorców i zapobiec zakłócania konkurencyjności rynku. W listopadzie 2019 roku polski rząd stworzył raport dotyczący opodatkowania VAT-em przesyłek listowych . Temat ustawy o zmianach podatków powraca.Polski rząd chce, aby AliExpress przestało być tanią alternatywą dla Allegro. Towary sprzedawane w tym miejscu są bardzo często atrakcyjne cenowo i opłacalne w zakupie właśnie ze względu na to, iż kupującym udaje się unikać płacenia podatku VAT, który nie jest doliczany na chińskiej platformie sprzedażowej.Politycy pracują nad nowelizacją ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która ma uniemożliwić zamawianie produktów z Chin bez opłacenia należnego podatku VAT. Sytuacja na przestrzeni ostatnich miesięcy uległa poprawie, a paczki są znacznie częściej kontrolowane, ale dla polskiego prawodawcy system wciąż nie jest efektywny.Zmiany w prawie, które zostało wprowadzone do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów mają umożliwić skuteczniejsze obejmowanie towarów kupowanych drogą elektroniczną podatkiem VAT.

"Konieczność zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1065 i 1106), wynika z obowiązku implementacji do polskiego porządku prawnego przepisów unijnych dotyczących tzw. pakietu VAT e-commerce. Państwa Członkowskie UE, w tym Polska, zobowiązane są do zaimplementowania w krajowych przepisach podatkowych rozwiązań przewidzianych w pakiecie VAT e-commerce, których celem jest pokonanie barier, w tym uszczelnienie VAT, w transgranicznym handlu elektronicznym pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami (B2C)"

Państwo polskie zyska podwójnie

Wbrew temu co sądzą niektórzy krytycy, nie jest to efekt działania lobby polskich przedsiębiorców, a konieczność dostosowania polskiego prawa do prawa wspólnotowego. Jakiś czas temu Unia Europejska przyjęła pakiet VAT e-commerce, mający na celu zapobieganie sytuacjom, w których podatek VAT nie jest opłacany w trakcie zawierania transakcji zagranicznych drogą internetową.- czytamy w BIP KPRM.Zysk z punktu widzenia państwa polskiego jest dwojaki. Oprócz dodatkowych wpływów do budżetu, zmiany miałyby pomóc odciążyć administrację skarbową, która obecnie zajmuje się rozliczaniem podatku należnego od transakcji oraz prawidłowości takich rozliczeń.Wprowadzenie przepisów planuje się jeszcze w 2020 roku. Jeśli wszystko pójdzie po myśli ustawodawcy, zmiany wejdą w życie 1 lipca 2021 roku.Źródło: KPRM