Kickstarter oficjalnie w Polsce. Zbiórka na planszową edycję Frostpunka wielkim hitem

Grafika promująca projekt komiksu Empress na Kickstarterze / foto. Kickstarter



Wśród pierwszych projektów, które bez kombinowania z zagraniczną współpracą stworzyli Polacy, jest komiks Empress i planszowa adaptacja hitu warszawskiego 11 bit studios, czyli Frostpunk: The Board Game. Tak, to jedna z ostatnich gier autorów serii Anomaly i This War of Mine, które oficjalnie stało się grą-lekturą szkolną kilka miesięcy temu.



Świetny debiut - gra planszowa Frostpunk ufundowana w mniej niż godzinę

Można powiedzieć, że start polskiego Kickstartera odbył się z dużą pompą, bo Frostpunk: The Board Game jest ogromnym sukcesem. Glass Cannon Unplugged (partner twórców oryginału, który zajmuje się planszową edycją) i 11 bit studios potrzebowali zaledwie 54 minut, aby przebić zakładany próg 200 tysięcy euro. W tej chwili na koncie mają ponad 4 miliony złotych! A to jeszcze nie koniec, do ostatniej chwili akcji zostało 20 dni, więc finalna kwota może być znacznie większa. Nawet teraz w chwili pisania tekstu i otwartego okna przeglądarki ze zbiórką obok edytora tekstu, widzę co jakiś czas wpadające kolejne pieniądze.







Jeśli też chcecie dołożyć swoją cegiełkę do sukcesu Frostpunk: The Board Game, to można zrobić to wpłacając na standardową edycję około 336 złotych lub deluxe w cenie 560 złotych. Jest tylko pewien problem, dla tych fanów Frostpunka, którzy są spragnieni jak najszybszej rozgrywki na stole czy dywanie. Wysyłki planszówki opartej na grze wideo 11 bit studios odbędą się dopiero w październiku 2021 roku.



Źródło i foto: Kicksterter / 11 bit studios