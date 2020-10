Sejm przyjął ustawę o e-doręczeniach. Mail zrównany z listem poleconym

Uproszczona komunikacja z urzędami.





Czym są e-doręczenia?

W środę, 7 października, Sejm większością głosów przegłosował ustawę o e-doręczeniach, której projekt przyjęto jeszcze we wrześniu ubiegłego roku. Według Ministerstwa Cyfryzacji głównym celem wdrażanych zmian jest prawo obywateli do prostej i przejrzystej komunikacji elektronicznej z organami państwa. Za przyjęciem ustawy wraz z poprawkami głosowało 442 posłów, 4 było przeciw, a 5 wstrzymało się od głosu.Ustawa trafi teraz do Senatu.E-doręczenie to nowa, alternatywna forma kontaktu z urzędami przez Internet, której status prawny zrównany ma zostać z wysłaniem listu poleconego z potwierdzeniem odbioru lub doręczeniem osobistym. Usługa doręczenia elektronicznego z założenia będzie darmowa, a korzystanie z niej - dobrowolne. Wyznaczonym operatorem aż do końca 2025 roku została Poczta Polska.Istnieją dwa kolosalne atuty e-doręczeń. Przede wszystkim, dają one możliwość prowadzenia korespondencji z dowolnego miejsca na świecie, bez informowania odpowiednich organów o zmianie miejsca pobytu. Poza tym, nowość pozwala skrócić czas doręczeń do minimum - o ile oczywiście Poczta Polska stanie na wysokości zadania.