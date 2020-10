Polska firma chce być jak Revolut. Cinkciarz udostępnia kartę wielowalutową z aplikacją

Atrakcyjne kursy wymiany walut.



Revolut zadomowił się w Polsce na dobre, ale nie oznacza to, że na rynku usług płatniczych nic się nie dzieje, wręcz przeciwnie. Podczas gdy czeskie Twisto zmieniło nieco strategię wprowadzając nowe plany taryfowe, zielonogórski Cinkciarz chce podebrać klientów Revoluta.



Wielowalutowa karta płatnicza bez zobowiązań i nieoczekiwanych kosztów – tak Cinkciarz.pl zachęca do skorzystania z nowej oferty. Ma służyć klientom nie tylko podczas dalekich wojaży czy zakupów w zagranicznych sklepach internetowych, ale przede wszystkim na co dzień, do płatności w polskich złotych. Jak Cinkciarz.pl chce do tego przekonać klientów? O tym poniżej.



Karta dostępna w portalu Cinkciarz.pl jest darmową alternatywą dla debetówek oferowanych przez banki. Klienci otrzymują produkt bez stałych opłat i innych nieprzyjemnych niespodzianek w postaci wymaganej liczby transakcji.









Cinkciarz.pl przygotował dwa warianty karty: fizyczną i wirtualną. W ofercie na start kartę fizyczną można zamówić za darmo. Wersja wirtualna zawsze wydawana jest bez kosztów.







Visa partnerem karty

Kartą można płacić w ponad 160 walutach wszędzie tam, gdzie akceptowane są karty Visa. Klienci mają dostęp do darmowych rachunków w złotych i 19 innych walutach, dzięki czemu unikają kosztów za przewalutowanie.



Fintech udostępnił także wygodne narzędzie do obsługi karty - aplikację mobilną na Android i iOS. Poza zamówieniem karty czy doładowaniem salda umożliwia ona zmianę limitów i PIN-u, a także blokadę karty. W razie potrzeby można również zdecydować o wyłączeniu możliwości wypłat gotówki lub płatności zbliżeniowych, zagranicznych czy internetowych.



Darmowe są: płatności we wszystkich walutach, 20 rachunków walutowych, doładowanie karty i przelew środków do portfela walutowego, wypłaty z bankomatów na całym świecie, a na start również wydanie fizycznej karty.Cinkciarz.pl przygotował dwa warianty karty:. W ofercie na start kartę fizyczną można zamówić za darmo. Wersja wirtualna zawsze wydawana jest bez kosztów.Kartą można płacić w ponad 160 walutach wszędzie tam, gdzie akceptowane są karty Visa. Klienci mają dostęp do darmowych rachunków w złotych i 19 innych walutach, dzięki czemu unikają kosztów za przewalutowanie.Fintech udostępnił także wygodne narzędzie do obsługi karty -. Poza zamówieniem karty czy doładowaniem salda umożliwia ona zmianę limitów i PIN-u, a także blokadę karty. W razie potrzeby można również zdecydować o wyłączeniu możliwości wypłat gotówki lub płatności zbliżeniowych, zagranicznych czy internetowych.