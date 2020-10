Uważaj. Od grudnia zapłacisz za nieaktywne konto PayPal

Wysoka opłata.





PayPal wprowadza opłatę za nieaktywne konto. Przez swoją nieuwagę stracić można niemało, bowiem nawet 50 złotych. Jeśli korzystałeś kiedyś z tego serwisu lub użytkujesz go jedynie sporadycznie, lepiej sprawdź natychmiast czy przechowujesz jakieś środki w jego obrębie. Jeśli tak, lepiej je wypłacić. Zmiany wchodzą w życie już 16 grudnia 2020 roku.



Opłata za brak aktywności na PayPal

Planowane aktualizacje umowy z użytkownikiem usługi PayPal opublikowano z końcem września, jednakże z jakiegoś powodu przeszły bez większego echa. Nowością wprowadzaną z dniem 16 grudnia bieżącego roku jest opłata za brak aktywności, która zostaje ustalona w przypadku kont nie aktywnych przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy. Stanowi o tym punkt A3.11 zaktualizowanego regulaminu:



"Opłata za brak aktywności będzie równa mniejszej z dwóch wartości: opłaty w wysokości 50 złotych lub salda pozostałego na koncie użytkownika."



Jeśli na koncie PayPal nie trzymacie żadnych środków, nie poniesiecie żadnych wydatków. Nie zostaną one pobrane z karty płatniczej przypisanej do konta.



Decyzja firmy PayPal spotkała się z oburzeniem wielu internautów. | Źródło: mat. własny



Czym jest brak aktywności na koncie PayPal?