Promocja w T-Mobile. Aż 15 GB za darmo dla wszystkich użytkowników

Aby wziąć udział w promocji Piłkarski Happy Friday, należy aktywować ją w aplikacji, którą można pobrać dla Androida, iOS i systemu Huawei (AppGallery). Alternatywnie wystarczy wysłać SMS o treści „HF” pod numer 80800. Należy zrobić to pomiędzy najbliższą środą (07.10.2020), a następną (14.10.2010), kiedy powinniśmy znów otrzymać kolejnego typu bonus. Cóż, metoda przypomina trochę cotygodniową promocję z Epic Games Store, tylko w niej oferta zmienia się co czwartek i jednak dotyczy branży elektronicznej rozrywki, a nie telekomunikacji. Obecnie do odebrania we wspominanym Epic Games Store jest za darmo gra Pikuniku.Źródło: pepper / Foto i źrodło: T-Mobile