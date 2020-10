GG - 20 lat później. Kto i dlaczego używa dziś GG?

Ciekawy raport.

W 2020 roku, 20 lat po uruchomieniu pierwszego polskiego komunikatora, miłośników czatowania pod znakiemjest niemal milion. Duża ich część to wierni fani Gadu-Gadu, ale od dwóch lat sukcesywnie przybywa nowych użytkowników GG.Aktualny właściciel GG postanowił zbadać, co sprawia, że użytkownicy korzystają akurat z tego komunikatora, co w nim lubią, czego im brakuje.W ankiecie wzięło udział 14 707 osób. Ich odpowiedzi nakreśliły persony użytkowników GG AD 2020 oraz wskazały najmocniejsze cechy i funkcjonalności komunikatora, który – jak określono to w innym raporcie: „30 lat Polski w sieci. Internet to dopiero początek” autorstwa 300Research – stał się kamieniem milowym w 30-letniej historii rozwoju polskiego internetu.Wśród ankietowanych było nieco więcej kobiet (7 403) niż mężczyzn (7 110), 311 osób określiło się jako osoby niebinarne.

– W ankiecie było również pytanie o funkcje, które powinny się pojawić w GG i o zmiany, jakich powinniśmy dokonać w komunikatorze, żeby użytkownicy częściej z niego korzystali. Analizujemy je bardzo dokładnie i porównujemy z tym, co zaplanowaliśmy na najbliższe miesiące. Jedną funkcję z tych najbardziej pożądanych już wprowadziliśmy – w wersji webowej GG można przeprowadzać rozmowy audio/wideo, także konferencyjne, w grupie do 16 osób. W kolejnym kroku wprowadzimy tę możliwość do aplikacji mobilnej –

Co czwarty użytkownik GG to osoba w wieku 21-30 lat. Liczną grupą są rówieśnicy GG, czyli osoby pomiędzy 16 a 20 rokiem życia – jest ich 23%. Osoby w wieku 31-40 lat stanowią 1/5 wszystkich użytkowników, drugie tyle (18,6%) to osoby w wieku 41-50 lat.Z GG korzystają także osoby 50+ i 60+ (łącznie stanowią 11% użytkowników), 1,4% to użytkownicy 71+.Co piąty ankietowany korzysta z GG od samego początku: od 20 lat. Ponad połowa, czyli 58% użytkowników, korzysta z komunikatora ponad 10 lat.Od dwóch lat przybywa nowych użytkowników. Grupa, która dołączyła do GG w ostatnim roku stanowi niemal 12% wszystkich użytkowników.Ankietowali mieli do wyboru 19 cech, które pojawiły się w odpowiedziach na to pytanie podczas urodzinowego konkursu. Można było zaznaczyć kilka odpowiedzi i wpisać dodatkowe. Wynika z nich, że połowa użytkowników GG ceni to, że komunikator jest polski. Niewiele mniej korzysta komunikatora z sentymentu i przyzwyczajenia. Podobna liczba użytkowników chwali sobie możliwość poznawania nowych osób dzięki GG.Inne cechy cenione przez użytkowników to prostota i intuicyjność oraz możliwość zachowania anonimowości - są ważne dla niemal 40% użytkowników.Co czwarty użytkownik lubi charakterystyczne, kultowe już, emotki GG. Podobna liczba osób docenia możliwość wysyłania plików bez utraty jakości oraz dostęp do archiwum bez względu na to, na jakim urządzeniu zalogują się.Co czwarta osoba ceni GG za niezawodność i stabilność, to, że jest dostępny na różnych urządzeniach oraz fakt, że rozmowy są szyfrowane, więc komunikator jest bezpieczny. 17.2% ankietowanych za najmocniejszą cechę GG uważa logo - Słoneczko.Użytkownicy GG korzystają ze wszystkich innych dostępnych komunikatorów , w różnych konfiguracjach. Co ciekawe, w 2020 roku, mając wiele różnych możliwości, 5% ankietowanych użytkowników korzysta wyłącznie z GG.Czy poleciliby GG znajomym i rodzinie? Niemal 65% ankietowanych poleciłoby komunikator.zdradza Agnieszka Remus, współwłaścicielka komunikatora.Źródło i zdjęcia: GG