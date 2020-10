Facebook to śmietnik. Wyświetli kolejne posty, których nie chcesz widzieć

Facebook przekracza kolejną granicę.

Czy podobnie jak mi od dłuższego czasu towarzyszy Wam wrażenie, że Facebook nie jest już wcale serwisem społecznościowym, a jedną wielką tablicą reklamową? Domyślny sposób wyświetlania postów na Facebooku wcale nie przyczynia się do prezentowania użytkownikom treści publikowanych przez ich znajomych. Wręcz przeciwnie, internauci zasypywani są postami reklamowymi, przekładanymi zawartością, na której Mark Zuckerberg może zarobić - na przykład z fanpage'y. Jeśli myśleliście, że gorzej być nie może, to wiedzcie, że będzie - i to już niedługo.Do tej pory na tablicy Facebooka prezentowane były niemalże wyłącznie treści, na których emisję internauta niejako się godził. Wyjątek stanowiły oczywiście reklamy oraz proponowane posty z fanpage'y, które według algorytmów Facebooka mogły przypaść danemu użytkownikowi do gustu. Od teraz na wallu pojawią się... posty z grup publicznych, do których wcale się nie należy.

Tak wyglądała będzie prezentacja popularnych dyskusji z grup, do których na Facebooku nie należycie. | Źródło: Facebook

Facebook o zmianach poinformował za pośrednictwem swojego oficjalnego bloga. Przedstawiciele serwisu społecznościowego zrzeszającego już ponad 2 miliardy (!) osób uważają, że prezentowanie tego rodzaju treści pozwoli ludziom angażować się społecznie i jeszcze skuteczniej rozwijać swoje zainteresowania. Jednym słowem: zmiana dokonywana jest dla dobra każdego z internautów.Nowa funkcja na Facebooku będzie wdrażana falami i na początku nie każdy z Was doświadczy zmian. Istnieje cień szansy na to, że znana firma ostatecznie porzuci plan upowszechniania omawianego tu pomysłu, ale patrząc na konsekwentne realizowanie poprzednich zapowiedzi... nastawcie się na rewolucję.Gdybym nie wykorzystywał Facebooka w pracy i do komunikacji (w wersji desktopowej), zapewne już dawno usunąłbym tam konto. O ile kiedyś przeglądając tablicę mogłem sprawdzić co słychać u moich bliższych i dalszych znajomych (o to kiedyś chodziło w Facebooku), to teraz mam wrażenie, że wertuję jedynie wmuszane mi przez serwis treści. Ciekaw jestem tego, z jaką intensywnością przedstawiane będą posty z grup, do których nie należę. Coś mi się wydaje, że ta zmiana przeleje czarę goryczy.Ciekaw jestem ilu z Was miało kiedyś konto na Facebooku i na pewnym etapie swojego życia postanowiło je usunąć.Źródło: Facebook