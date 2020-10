Google może mieć problemy w Chinach. Wszystko w cieniu Huawei

O co chodzi tym razem?





Chiny biorą odwet za decyzje Amerykanów?





fot. instalki.pl

Według najnowszych doniesień, Chińczycy mogą już niebawem rozpocząć. Najnowszy raport serwisu Reuters zdradza, iż gigant z Mountain View ma być obiektem nowego śledztwa Chińczyków, które rozpocznie się jeszcze w tym miesiącu. Wszystko to w cieniu napięć pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami, jednak w sprawie znajduje się jeszcze jeden ciekawy wątek. To nikt inny, a… Huawei miał motywować rozpoczęcie opisywanego dochodzenia.Podobno kluczem do rozpoczęcia całego śledztwa antymonopolowego jest traktowanie Huawei przez firmy amerykańskie, takie jak między innymi Google. Wiadomo nie od dzisiaj, iż chińska firma wpadła w bardzo poważne kłopoty ze względu na brak dostępu do aplikacji oraz usług Google, a także odpowiedniej certyfikacji pozwalającej korzystać z całego Sklepu Play. Tym samym Google (a konkretniej administracja Donalda Trumpa)Reuters sugeruje, iż Chińczycy mogą specjalnie badać pozycję rynkową Google w Państwie Środka oraz jego działania na rzecz podkopywania chińskich marek oraz mniejszych firm. Nagłe zaprzestanie wsparcia ze strony amerykańskiego giganta niekoniecznie stanowi problem dla firm działających wyłącznie w Chinach, ale może postawić w bardzo trudnej sytuacji liczne chińskie marki zajmujące się smartfonami.Oprócz badania monopolistycznego podejścia Google, Chińczycy skupią się także na sytuacji związanej z aplikacją TikTok oraz traktowaniem przez USAJeśli dochodzenie się rozpocznie, Chiny mają przyjrzeć się wcześniejszym badaniom na temat Google przeprowadzonym między innymiWygląda więc na to, że Chińczycy będą do końca chcieliŹródło: AndroidAuthority