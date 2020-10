Facebook pozywa twórców rozszerzeń do przeglądarki Chrome

A to ciekawostka.





Facebook w ostatnim czasie, które zajmowały się tworzeniem i rozpowszechnianiem rozszerzeń do przeglądarki Chrome. Całe oprogramowanie miało zostać oznaczone jako „złośliwe” i odpowiadało za pobieranie danych użytkowników. W pozwie wymieniono takie marki, jak BrandTotal Ltd. z siedzibą w Izraelu oraz spółkę zależną zlokalizowaną w Delaware. Na listę trafiła także firma Unimania Inc.Obie firmy, które zostały wymienione w akapicie powyżej zajmowały się. Każde z tych rozszerzeń było dostępne w Chrome Web Store od września do listopada 2019 roku – zgromadziły one odpowiednio 5000 oraz 10000 instalacji na sprzętach użytkowników.BrandTotal zachęcało użytkowników do instalacji rozszerzenia UpVoice ze sklepu Google Chrome oferując bonusy w postaci kart upominkowych online i twierdząc, że użytkownicy którzy zainstalowali rozszerzenie będą mogli stać się panelistami ważnych konferencji branżowych. Takie informacje, które zostały złożone przez Facebooka.Pomimo prostego sposobu działania, oba rozszerzenia miały także zbierać dane samych użytkowników korzystając z platform takich, jak. Zebrane dane obejmowały informacje na temat profilu danej osoby – wśród nich znalazło się imię i nazwisko, identyfikator, dane reklamowe, status związku oraz preferencje użytkownika pozwalające na lepsze kierowanie bezpośrednich treści reklamowych.Facebook twierdzi, iż nielegalnie pozyskane dane zostały wykorzystane do sprzedania ich innym podmiotom zajmującym się działaniami marketingowymi. Zarówno UpVoice jak i AdsFeedPomimo wysiłków Facebooka, oba rozszerzenia są dalej dostępne w sklepie Chrome Web Store. Warto więc na nie uważać.Źródło: ZDNet / fot. Brett Jordan - Unsplash