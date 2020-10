Vlogerka oblana benzyną i podpalona na streamie. Sprawca w rękach policji

Wielka tragedia.





Zdecydowana reakcja opinii publicznej

Lamu, niezwykle popularna vlogerka, głównie znana z relacjonowania szczęśliwego życia na wsi, została zaatakowana w trakcie streamu. Jej były mąż oblał ją benzyną i podpalił. Oparzenia objęły aż 90 proc. ciała. Niestety, po 2 tygodniach kobieta zmarła w szpitalu.Stream odbywał się na Douyin, czyli chińskiej wersji aplikacji TikTok . Jak relacjonuje Beijing Youth Daily, w pewnym momencie na ekranach pojawiła się czarna plansza. Okazało się, że do domu gwiazdy wdarł się mężczyzna z nożem, który następnie dokonał makabrycznej zbrodni. Sprawcę po czasie zidentyfikowano jako byłego męża Lamu.Lamu, streamerka zamordowana przez byłego męża. | Źródło: DailymailTuż po zdarzeniu poszkodowana trafiła do szpitala, skąd przetransportowano ją do specjalistycznej placówki w regionie Syczuan. W międzyczasie rodzina zainicjowała zbiórkę pieniędzy na jej leczenie. Jak donoszą lokalne media, w ciągu 24 godzin zebrano milion jenów, czyli ponad pół miliona złotych.W wyniku zdarzenia przez Chiny przetoczyła się dyskusja na temat domowej przemocy wymierzonej przeciwko kobietom. Jak przyznają członkowie rodziny, Lamu była wielokrotnie bita przez swojego byłego męża. Z tego powodu wzięli rozwód dwa lata temu.Mężczyzna groził wtedy, że zabije ich dzieci, jeżeli powtórnie za niego nie wyjdzie. Lamu uległa presji i jeszcze raz się pobrali. Sytuacja w domu jednak się nie poprawiła i gwiazda zmuszona była finalnie odejść. Co istotne, incydenty przemocy wielokrotnie zgłaszane były policji, jednak wobec byłego partnera nie wyciągnięto żadnych konsekwencji. Zatrzymano go dopiero po tragedii i obecnie przebywa w areszcie.Ponad 70 milionów użytkowników w mediach społecznościowych opublikowało post z hashtagiem nawiązującym do jej śmierci — odpowiedzialność częściowo zrzucana jest na bezczynność ze strony policji. Przypominany, że Douyin to chiński odpowiednik TikToka należący do tej samej firmy, czyli ByteDance. Lamu cieszyła się na platformie sporą popularnością — jej konto obserwowało ponad 780 tys. użytkowników.Źródło: Dailymail