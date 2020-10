Kolarz zawieszony za emotikon na Twitterze. Nazwano go rasistą

Quinn Simons w ogniu krytyki.





Quinn Simons i "bulwersujący" emotikon na Twitterze

"Jeśli śledzicie moje wpisy i jednocześnie wspieracie Trumpa, odpuśćcie"

Gdzie leżą granice pomiędzy wolnością słowa, kulturą wypowiedzi, poprawnością polityczną, przesadą i zwykłym szaleństwem? W dzisiejszych czasach niejednokrotnie jest to bardzo trudne w ocenie. Pokazuje to doskonale przykład 19-letniego profesjonalnego kolarza, który został zawieszony przez amerykański zespół Trek-Segafredo za... niewłaściwy emotikon opublikowany na Twitterze.Quinn Simons za pośrednictwem swojego konta w popularnym serwisie społecznościowym postanowił odnieść się do wypowiedzi holenderskiej dziennikarki José Been. Wpis kobiety dotyczył debaty prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych, rozgrywającej się pomiędzy prezydentem Donaldem Trumpem i jego kontrkandydatem, Joe Bidenem. Trump w jej trakcie nie potępił w jednoznaczny sposób białych suprematystów, co natychmiastowo wytknęła mu Been.Dziennikarka napisała:. Była to jednoznaczna sugestia, że zwolennicy Trumpa nie mają czego szukać na jej profilu w mediach społecznościowych. Na ten właśnie wpis zareagował Quinn Simmons. Jak? Tak: