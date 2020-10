Klienci Plus na Kartę też z zasięgiem 5G. Operator przygotował specjalną ofertę

Jak poinformowała spółka Polkomtel, od wczoraj (1.10), klienci Plus na Kartę mają możliwość korzystania z sieci 5G. Oznacza to, że została im udostępniona opcja korzystania z szybkiego transferu danych nawet do 600 Mb/s w sieci 5G Plusa. Wystarczy znajdować się rzecz jasna w jej zasięgu oraz posiadać odpowiedni smartfon lub router obsługujący technologię 5G na częstotliwości 2,6 GHz TDD.

Sieć 5G Plusa na częstotliwości 2,6 GHz TDD z szerokością pasma 50 MHz pozwala osiągnąć równowagę pomiędzy szybkością transferu danych (do 600 Mb/s) i zasięgiem (czyli szeroką dostępnością), zachowując oba parametry bardzo wysokiej jakości, dzięki czemu więcej klientów może cieszyć się nową jakością Internetu. W codziennym użytkowaniu Internet 5G zapewnia większy komfort korzystania z sieci szczególnie w zakresie szybkości pobierania bardzo dużych ilości danych, płynnego streamingu wysokiej jakości, czy usług z zastosowaniem VR i AR.





Źródło: Plus

Nie obyło się jednak bez promocji. Plus przygotował promocję, w ramach której klienci otrzymają po trzy pakiety po 20 GB, przyznawane automatycznie po sobie co 30 dni. Koszt takiej usługi to 15 zł i należy go uiścić jednorazowo w momencie jej aktywacji.Jakie warunki należy spełnić żeby z niej skorzystać? Przede wszystkim trzeba posiadać aktywne konto i posiadać środki pozwalające na pobranie opłaty. W celu włączenia usługi wystarczy wpisaćlub przejść do aplikacji Mobilny Plus Online.Plus przedstawił także plusy bycia w zasięgu 5G:Z tych dobrodziejstw mogą jednak skorzystać wyłącznie osoby znajdujące się w zasięgu 5G od Plusa.Kolejne miasta nie zawitają na liście zbyt szybko. Priorytetem Plusa jest bowiem obecnie rozbudowa sieci o aglomerację warszawską.Ograniczenia tyczą się także obsługiwanych urządzeń. Plus wymienia(Huawei P40 128GB, HUAWEI P40 Lite 5G DS, Huawei P40 PRO 256GB, Huawei Mate XS 512GB, Motorola razr 5G, Motorola Edge, Motorola Moto g 5G plus DS, Samsung Galaxy S20 FE 5G, Samsung Galaxy A51 5G oraz ZTE Axon 11 5G) oraz(HUAWEI 5G CPE Pro 2, ZTE MC801).Źródło i foto: Plus