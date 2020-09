Mindf*ck. Cambridge Analytica - recenzja książki, którą powinien przeczytać każdy

Lektura, która otwiera oczy.





Założę się, że każdy z Was słyszał o wielkim skandalu Cambridge Analytica, który miał miejsce w 2018 roku. Zapewne wiecie też, że skandal ten dotyczył Facebooka, który upublicznił dane milionów użytkowników platformy firmie Cambridge Analytica. Ale czy zdajecie sobie sprawę, w jakim celu wykorzystano pozyskane dane, jaka była skala tego procederu, a także jak poważne był jego następstwa? Nie? W takim razie powinniście sięgnąć po książkę Mindf*ck. Cambridge Analytica, czyli jak popsuć demokrację – książkę napisaną przez dawnego pracownika firmy Cambridge Analytica, a jednocześnie alarmistę, dzięki któremu cały świat dowiedział się o jej nielegalnych praktykach – Christophera Wyliego. Jakiś czas temu pozycja ta trafiła w moje ręce, a dziś mogę podzielić się z Wami jej recenzją.Mindf*ck to bez dwóch zdań idealny tytuł dla książki Christophera Wyliego. Czytając ją niejednokrotnie trudno uwierzyć w to, że wydarzenia w niej opisane miały miejsce, a jednak miejsce miały, o czym wiemy od 2018 roku. Trudno uwierzyć w to, jak słabo Facebook chronił dane swoich użytkowników, do jakich rzeczy posuwały się Cambridge Analytica (CA), przedsiębiorstwa z nią powiązane i ich pracownicy, do czego doprowadziła ich działalność oraz w to, że w dużej mierze osoby i podmioty w omawianą sprawę zamieszane pozostały bezkarne. Książka ta otwiera oczy i skłania do refleksji.Pewnie zastanawiacie się, do refleksji nad czym skłania lektura Mindf*ck. Cambridge Analytica, czyli jak popsuć demokrację. Przede wszystkim zachęca do tego, aby przemyśleć kwestię ról pełnionych przez media społecznościowe, niepożądanych skutków ich istnienia oraz jak wielki wpływ media społecznościowe mają na świat. Książka uświadamia też, jak bardzo uzależnieni staliśmy się od mediów społecznościowych, jak trudne jest kompletne odizolowanie się od nich i jakie są tego skutki. Na dodatek, obrazuje ona, jak ważne jest, aby wprowadzić odpowiednie przepisy regulujące działalność tego typu platform – platform, którym zależy przede wszystkim nie na dobru użytkownika, a na pieniądzach. Nawet nie wiecie, jak puste były przeprosiny, którymi Mark Zuckerberg podzielił się po wybuchu skandalu Cambridge Analityca, ale Mindf*ck pozwala się o tym przekonać.Co istotne, książka Christophera Wyliego pozwala od podszewki poznać historię oraz charakterystykę działalności CA i innych przedsiębiorstw czy organizacji z nią związanych. Nie dość, że bardzo dokładnie przybliża postaci ich kluczowych pracowników, założycieli i inwestorów, to świetnie wyjaśnia, w jaki sposób Cambridge Analytica zbierała dane użytkowników Facebooka (i nie tylko), jak testowała swoje rozwiązania i jak wykorzystywała je do manipulacji – manipulacji opinią publiczną i politycznymi nastrojami.Nawet jeśli nie jesteście komputerowymi nerdami, nie znacie się na algorytmach sztucznej inteligencji, ani na psychologii, zrozumienie treści Mindf*ck. Cambridge Analytica nie będzie stanowiło dla Was najmniejszego problemu, tak jak nie stanowiło dla mnie, choć ekspertką w wymienionych dziedzinach nie jestem. To dlatego, że Christopher Wylie doskonale wyjaśnił wszelkie technologiczne zawiłości związane z działalnością CA – zrobił to w prosty sposób, sięgając po życiowe analogie. Kłaniam się nisko Michałowi Strąkowowi, który moim zdaniem bezbłędnie przełożył książkę na język polski, dzięki czemu wspomniane treści stają się jeszcze mniej zawiłe.Czytając Mindf*ck. Cambridge Analytica, poznacie odpowiedzi na wiele pytań. Przekonacie się, czy Cambridge Analytica rzeczywiście współpracowała z rosyjskim wywiadem, jak wpłynęła na wynik referendum w sprawie Brexitu oraz wyborów prezydenckich USA w 2016 roku, w których zwyciężył Donald Trump, a także jak wielką rolę w tym wszystkim rzeczywiście odegrał Facebook. Wszystko to, co opisano w książce szokuje, dosłownie mrozi krew w żyłach – bardziej niż jakikolwiek horror - dlatego, że zdarzyło się w rzeczywistości, a skutki tych wydarzeń wciąż odczuwamy. Mówię poważnie.Chistopher Wylie zasługuje na wielkie brawa. Człowiek ten, mając świadomość tego, jakie reperkusje mogły czekać go ze strony dawnego pracodawcy, Facebooka i opinii publicznej, ostrzegł, a w zasadzie wciąż ostrzega świat przed takimi firmami jak Cambridge Analytica. Poza tym, Wylie nieustannie stara się wszystkim uświadomić, między innymi za pośrednictwem swojej książki, jakie zagrożenia stwarzają media społecznościowe oraz brak odpowiednich przepisów regulujących ich działalność. Co jednak najważniejsze, sugeruje on, jak takie przepisy powinny wyglądać oraz proponuje, by stworzyć „kodeks etyki zawodowej dla twórców oprogramowania”. Jego uwagi wydają się być trafne i przemyślane.Mindf*ck. Cambridge Analytica, czyli jak popsuć demokrację to książka, którą gorąco polecam absolutnie każdemu – niezależnie od wieku, płci oraz poglądów politycznych. Mindf*ck. Cambridge Analytica, czyli jak popsuć demokrację to książka, którą gorąco polecam absolutnie każdemu – niezależnie od wieku, płci oraz poglądów politycznych. Ważne jest bowiem, aby wszyscy na świecie w końcu zdali sobie sprawę z tego, jak wielki wpływ technologia ma na demokrację - wpływ, który Mindf*ck świetnie obrazuje.