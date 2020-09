Kultowa gra znika z Facebooka. Każdy w nią grał

To koniec pewnej ery.





Winowajca? Flash

FarmVille – kiedy zniknie z Facebooka?

Pamiętacie grę FarmVille? Jeśli nie mieliście okazji jej wypróbować, to pewnie przynajmniej otrzymaliście do niej zaproszenie od swoich znajomych – może nawet niejednokrotnie. Ten kultowy wręcz tytuł, w którym od lat mogą bawić się użytkownicy Facebooka, wkrótce ma dokonać swego żywota, o czym właśnie poinformował jego deweloper - Zynga., pozwalające na prowadzenie własnej wirtualnej farmy, pojawiło się na Facebooku w 2009 roku i szybko stało się najpopularniejszą grą w platformie. Cóż, można powiedzieć, że choć przez chwilę grał w nią w zasadzie każdy. W marcu 2010 roku tytuł cieszył się 84 milionami aktywnych użytkowników miesięcznie. Rzecz jasna, z czasem jego popularność znacznie się obniżyła. W 2012 roku był dopiero na 7 miejscu wśród najczęściej ogrywanych produkcji na Facebooku, a w 2016 znalazł się poza najlepszą setką. To powiedziawszy, spadająca popularność FarmVille nie była dla gry gwoździem do trumny.Tym gwoździem dla trumny FarmVille było… kończące się wsparcie dla technologii Flash. Jak zapowiedziało Adobe,(End Of Life) 31 pierwszego grudnia 2020 roku. Po tym terminie usługa nie będzie otrzymywała już jakichkolwiek aktualizacji, a ze strony Adobe zostanie usunięty link umożliwiający jej pobranie. W tym samym dniu Facebook zakończy wsparcie dla gier bazujących na technologii Flash.Jak poinformowała firma Zynga, zakupów wewnątrz aplikacji FarmVille na Facebooku będzie można dokonywać do 17 listopada bieżącego roku. Później w grze wciąż można będzie się bawić, ale jedynie do 31 grudnia.W najbliższym czasie Zynga zmierza dodać do FarmVille specjalne aktywności, które mają uprzyjemnić graczom ostatnie chwile spędzone z produkcją. Czekamy na dalsze wieści w tym temacie.Wygląda na to, że trzeba pogodzić się z tym, iż oryginalne FarmVille odchodzi w zapomnienie. Na szczęście, na przestrzeni lat gra otrzymała niejedną kontynuację. Niektóre z tych kontynuacji można wypróbować nie tylko w formie przeglądarkowej na Facebooku, ale również w formie aplikacji mobilnej lub komputerowej.Źródło: fot. tyt. Zynga