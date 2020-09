Apple stworzyło maseczkę. Jest bardzo designerska i nieosiągalna dla większości osób

Aż się nie chce zdejmować.

Designed by Apple in California, Assembled in China

Jaka jest cena?

Maseczka ochronna miała swoją (raczej nieoficjalną) premierę na kanale Unbox Therapy. Okazuje się, że za jej wzornictwo odpowiedzialni są Ci sami ludzie, którzy na co dzień projektują m.in. iPhone'y. Obok niewątpliwych walorów wizualnych zdaniem youtubera przy okazji jest też wygodna.Maseczka składa się z trzech warstw, które ponoć dobrze filtrują powietrze. Jest też znacznie sztywniejsza niż inne tego typu środki chroniące i przez to dobrze przylega, zakrywający przy tym nos i podbródek. Do zestawu dołączono także specjalny klips, który pozwala na szerszą regulację.Źródło: zrzut ekranu Unbox TherapyW jednym opakowaniu jest 5 sztuk maseczek. Można je nosić maksymalnie przez 8 godzin, producent zaleca też do 5 prań. Nie jest to jednak wyrób klasy medycznej, dlatego nie wiemy, czy chronią tak dobrze, jak np. maseczki z filtrem N95. Natomiast zdaniem youtubera sprawiają wrażenie dużo solidniejszych w porównaniu do produktów szeroko dostępnych w aptekach czy supermarketach.Produkt niestety przeznaczony jest wyłącznie dla pracowników firmy Apple, (zarówno tych pracujących w sklepach, jak i biurach) i nie będzie oferowany na sprzedaż. No, chyba że zainteresowanie ze strony fanów marki będzie tak duże, że kierownictwo zdecyduje się na produkcję dodatkowej partii - ale to tylko domysły i pobożne życzenia.A co byście powiedzieli, gdyby Apple dorzucało swoje maseczki do nowych iPhonów, w tym długo oczekiwanego iPhone'a 12 mini