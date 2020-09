Mindf*ck w przedsprzedaży. Tytuł tej książki mówi wszystko

Zapoznaj się z obszernym fragmentem książki za darmo.

Kim jest Christopher Wylie?

Już 30 września nakładem wydawnictwa Insignis ukaże się w Polsce głośna książka Christophera Wyliego, nad którą nasza redakcja objęła patronat medialny. To wstrząsająca lektura – szokująca i do bólu prawdziwa diagnoza tego, co zrobiła z naszymi społeczeństwami niezdrowa symbioza mediów społecznościowych, algorytmów i firm specjalizujących się w analizie danych masowych (big data).Napisana w ciekawy sposób książka Wyliego wciąga czytelnika w mroczny i bezwzględny świat manipulacji naszymi deponowanymi w serwisach społecznościowych danymi – świat, w którym zwycięstwo wyborcze można sobie po prostu kupić. Brexit? Trump? Myślicie, że wyniki tych plebiscytów wyborczych – uznane przez cały demokratyczny świat – były wynikiem uczciwych kampanii? Przeczytajcie „Mindf*ck” Wyliego, a przekonacie się, że żyjemy w rzeczywistości społeczno-politycznej, której – jak wykazały liczne dochodzenia – żadna legislatura nie powinna uznawać.Jeśli zdarzyło się wam obejrzeć dokument Netflixa „Hakowanie świata”, to na pewno zwróciliście uwagę na występującego w nim młodego człowieka z różowymi włosami – to właśnie Wylie. Nazywano go już „pierwszym wielkim sygnalistą milenialsów” i „przybywającą z przyszłości różowowłosą wyrocznią z kolczykiem w nosie”. Jest współtwórcą Cambridge Analityki, firmy, którą potem doprowadził do upadku. Ujawnił skalę nadużyć potentatów gromadzących i przetwarzających dane użytkowników, co wstrząsnęło środowiskiem Doliny Krzemowej i dało początek międzynarodowym dochodzeniom badającym te nieprawidłowości.17 marca 2018 roku Christopher Wylie dał się poznać światu jako sygnalista w jednej z największych afer politycznych ostatniego dziesięciolecia. Tego dnia w „Guardianie” i „New York Timesie” ukazały się wyniki rocznego śledztwa dziennikarskiego obu redakcji. Opublikowane artykuły bazowały na ujawnionych przez Wyliego informacjach o działaniach Cambridge Analytiki, brytyjskiej firmy doradztwa politycznego, i ich wpływie zarówno na wynik referendum w sprawie Brexitu, jak i na wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych.Na pierwszy rzut oka trudno sobie wyobrazić, by Wylie mógł odegrać kluczową rolę w nieuczciwych operacjach Cambridge Analytiki, polegających na eksploracji danych (data mining) użytkowników Facebooka. Jest zdeklarowanym liberałem. Miał zaledwie 24 lata, kiedy zdobył pracę w londyńskiej firmie pracującej dla Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii. Powierzono mu zadanie stworzenia zespołu naukowców, który miał opracować narzędzia do namierzania i zwalczania w internecie radykalnego ekstremizmu. Narzędzia te praktycznie natychmiast zaczęły być wykorzystywane do partykularnych celów politycznych. Tak właśnie narodziła się Cambridge Analytica.