Ile można zarobić na YouTube? Polski streamer z 500 tys. subskrypcji zdradza szczegóły

Zarobki na YouTube w Polsce

Zarobki polskich youtuberów są dla większości internautów rzeczą niezwykle tajemniczą. Od czasu do czasu ktoś z "branży" wyłamie się i podzieli ze swoimi fanami szczegółowymi informacjami na ten temat. Ile można zarobić na nagrywaniu filmów na YouTube? Zdradził to właśnie polski streamer Fortnite o pseudonimie Rogalik.Rogalik to youtuber o całkiem niezłych jak na polskie warunki zasięgach. W momencie publikowania swojego materiału z odpowiedziami na pytania widzów miał ok. 460 tysięcy subskrypcji. Ile zarabia youtuber o takiej widowni? Rogalik podaje, że w miesiącu poprzedzającym nagranie, wpływy z samych tylko wyświetleń filmów (a więc prezentowanych w ich trakcie reklam) wyniosły ok. 4516 złotych. W zależności od miesiąca, Rogalik z "wyświetleń" zarabia od 4500 do 6500 złotych.