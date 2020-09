Rusza Allegro Smart! Week 2020 - tygodniowy festiwal promocji do -70%

Kolejna odsłona akcji.





Promocje dla użytkowników Allegro Smart!

Limitowane oferty każdego dnia

Szukasz okazji zakupowych? Z pewnością w tym tygodniu powinieneś odwiedzić Allegro. 28 września rusza tegoroczna edycja festiwalu okazji Smart! Week 2020, a organizator zapewnia, że zniżki mogą sięgnąćWedług Allegro, Smart! Week w ubiegłym roku cieszył się ogromną popularnością, a w tym roku kampania obejmie jeszcze więcej produktów. Festiwal odbywa się na przełomie listopada i października, a obniżki powinniśmy znaleźć praktycznie w każdej kategorii produktowej. Najlepsze okazje- od poniedziałku, 28 września, codziennie mają tam pojawiać się limitowane oferty.Warto pamiętać, że akcja kierowana jest do użytkowników Allegro, którzy wykupili usługę Allegro Smart! . Kupując roczny abonament za 49 zł można korzystać z darmowej dostawy i zwrotów do tysięcy Paczkomatów, Punktów odbioru oraz kurierem przy zakupie za min. 40 zł od jednego sprzedawcy (kurier od 100 zł). Można też wykupić miesięczny abonament w cenie 8.99 zł.Na stronie festiwalu promocji Smart! Week 2020 codziennie pojawiają się oferty limitowane. Warto zatem odwiedzać stronę i sprawdzać, które produkty wkrótce będą dostępne w promocji. Znajdziemy tam wiele znanych marek, m. in. Xiaomi, PlayStation, Garmin, Vileda, Philips, Asus czy Bosch.Na start promocji przygotowano konsolę PlayStation 4 500 GB Slim za 899 zł i kontroler bezprzewodowy DualShock 4 V2 za 179 zł . Oferty będą aktywne 28 września.