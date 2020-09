David Attenborough założył konto na Instagramie i zdobył milion fanów w kilka godzin

Zdeklasował wiele gwiazd.





Czego Attenborough szuka na Instagramie?





David Attenborough to postać, której raczej nie trzeba nikomu przedstawiać. Popularny brytyjski prezenter telewizyjny od lat tworzy narrację w programach przyrodniczych oraz wszelakich materiałach poświęconych Ziemi. Attenborough postanowił pójść z duchem czasu i– całkiem nieźle, jak na 94-latka. Brytyjczykowi udało się zdobyć ponad milion fanów w zaledwie kilka godzin. Tego typu sytuacja spotkała się z ponowną weryfikacją ze strony Instagrama, który myślał, że konto Attenborough jest… fałszywe.Sir David Attenborough założył konto na Instagramie, aby trafić ze swoim przesłaniem do większej ilości osób – w tym do młodzieży, która chętnie korzysta ze wspomnianego serwisu społecznościowego. W pierwszym poście Attenborough. Brytyjczyk mówił także o znikających rybach z oceanów oraz topniejących lodowcach. Nie zabrakło również paru zdań o umierających rafach koralowych oraz postępującej dewastacji natury i przyrody na Ziemi. Attenborough chce w ciągu kolejnych tygodni nagrywać specjalne mini-wideo, aby pokazać, że cały proces da się jeszcze odwrócić.Sir David Attenborough od lat związany jest nie tylko ze środowiskiem akademickim, ale również ze stacją telewizyjną BBC –. Przez wiele ostatnich lat na ekranie pokazywał praktycznie każdy zakątek naszej planety. Od Afryki przez Azję, aż po dżunglę w Ameryce Południowej.Attenborough jest więc swoistym przedstawicielem starszego pokolenia, które chce trafić do młodszych osób. Stworzona przez Brytyjczyka seria „Życie na Ziemi”Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko obserwować wyczyny Sir Davida iŹródło: IG / fot. David Attenborough - Instagram