Darmowe dźwięki? Proszę bardzo, oto 16 tysięcy darmowych odgłosów od BBC

Baza darmowych dźwięków.





16 tysięcy darmowych dźwięków od BBC

Mnóstwo osób poszukuje w Internecie różnego rodzaju darmowych dźwięków, które mogłyby urozmaicić montowane filmy lub programowane gry. To towar mocno deficytowy, bowiem da się na nim świetnie zarabiać. Miło mi poinformować, że w sieci istnieje El Dorado dla osób poszukujących przeróżnych, często bardzo nietypowych odgłosów.Biblioteka dźwięków udostępniona została przez BBC już jakiś czas temu, ale nie oznacza to przecież, że wszyscy o niej wiecie, prawda? Każdy z 16 000 umieszczonych tam dźwięków możecie pobrać za darmo w formacie WAV. Co można tam znaleźć? Dosłownie wszystko! Zawartość bazy można wygodnie przeszukiwać w oparciu o kategorię oraz własne wyszukania.