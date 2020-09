Wikipedia doczeka się odświeżonego wyglądu. Nareszcie

Trzeba było czekać na to 10 lat.

Otwórz Wikipedię. Tak, właśnie teraz! Co widzisz? Stronę o bardzo przestarzałym wyglądzie, nieprawdaż? Cóż, wygląd ten nie zmieniał się od… 10 lat. Na szczęście Wikipedia w końcu doczeka się odświeżenia.Wikimedia Foundation, organizacja non-profit zarządzająca Wikipedią, chce, aby jej internetowa encyklopedia stała się przyjaźniejsza dla nowych użytkowników oraz bardziej intuicyjna w obsłudze. Zatem, wygląd Wikipedii, który w swojej obecnej wersji został wprowadzony w życie w 2010 roku, doczeka się pożądanych zmian. Niemniej, nie będą to zmiany zakrojone na szeroką skalę, a szkoda.Po pierwsze Wikimedia Foundation ma umożliwić użytkownikom zwinięcie zawartości panelu znajdującego się po lewej stronie ekranu. Dzięki temu skupienie się na treści encyklopedii powinno być łatwiejsze.

Panel boczny Wikipedii będzie można zwinąć. | Źródło: Wikimedia Foundation

Logo Wikipedii doczeka się zmiany orientacji. | Źródło: Wikimedia Foundation

Poza tym, zmienić ma się orientacja logo Wikipedii, jej wyszukiwarka ma zostać przeniesiona do centralnej części górnego menu, a lista sugestii w wyszukiwaniu stać się bardziej przejrzysta. Co ważne, górne menu strony zostanie też „przypięte”, podobnie jak spis treści, tak aby dostęp do nich można było uzyskać bez zbędnego scrollowania. Pełna lista planowanych ulepszeń została umieszczona tutaj