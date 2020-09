Google usuwa wirtualną wspinaczkę po słynnej australijskiej czerwonej skale. O co chodzi?

Skała stała się kamieniem niezgody.





Rdzenne ludy w Australii znane są ze swojego uporu, czego doskonałym przykładem może być słynna czerwona skała. Najpierw (po wielu latach walki) udało im się przekonać australijskie władze do zamknięcia monolitu przed turystami, teraz dowiadujemy się, że wymusili na Google wykasowanie zdjęć zrobionych na szczycie oraz wirtualnej wspinaczki.Monolit Uluru, znany także pod nazwą Ayers Rock oraz The Rock, jest świętą górą plemienia Anangu. Na prośbę jego członków w 2019 roku obiekt został zamknięty dla turystów - obecnie obowiązuje całkowity zakaz wspinaczki. Powodem decyzji było bezczeszczenie góry przez zwiedzających, którzy zostawiali mnóstwo śmieci i zadeptywali miejsca modlitw. Co więcej, od lat 50. XX wieku w wyniku upadku zmarło 37 osób.