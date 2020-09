10 przydatnych funkcji Map Google, które warto sprawdzić

Praktyczne wskazówki.





Mapy Google to jedna z najlepszych usług, jakie ludzkość otrzymała ze strony giganta z Mountain View. Z tego arcypraktycznego narzędzia korzystamy w trakcie jazdy samochodem, podczas wakacyjnych spacerów, czy też przy okazji poszukiwań wysoko ocenianych restauracji i pubów. Spektrum zastosowań lubianej aplikacji jest kolosalne! Wydawałoby się, że wszyscy znają Mapy Google na wylot, ale... wcale tak nie jest. Chcielibyśmy przedstawić Wam ciekawe funkcje Map Google, których powinniście wypróbować.



Do stworzenia tego wpisu zmotywowała nas popularność artykułu



Triki w Mapach Google

1. Podróżuj w czasie z Mapami Google

Świetna funkcja, z której istnienia niewielu zdaje sobie sprawę, a która pozwala odbywać sentymentalne podróże w przeszłość. Na przestrzeni minionych lat Google aktualizowało zdjęcia w widoku Street View w wielu miejscach na świecie, także w Polsce. Chcecie zobaczyć jak jakieś miejsce wyglądało kilka lat temu? Żaden problem, o ile oczywiście aktualizowano jego fotografie. Najpierw p rzejdźcie do widoku ulicy w interesującym Was miejscu.



Źródło: mat. własny



Następnie zerknijcie w lewy górny róg ekranu. Jeśli widnieje tam ikonka zegara ze strzałkami, kliknijcie na nią. Wyświetli się niewielka oś czasu pokazująca wszystkie ujęcia danego miejsca na mapie, jakie wykonano na przestrzeni lat. W tym przypadku dostępne są aż cztery zdjęcia z lat 2013 - 2018!





Źródło: mat. własny



2. Korzystaj z Map Google w trybie offline

Żyjemy w czasach, w których w zasadzie każdy ma dostęp do olbrzymich paczek danych pakietowych. Mało kto na terenie Polski przejmuje się tym, że Mapy Google zużywają mu transfer. Nieco inaczej sytuacja wygląda za granicą. Wiele osób martwi się faktem, iż Mapy Google mogą wyczerpywać cenne megabajty. Tutaj z pomocą przychodzi tryb offline w Mapach Google.



Jedziecie na weekend do Londynu lub innego interesującego Was miasta? Wyszukajcie je w mapach Google w swoim smartfonie. Gdy klikniecie na jego nazwę otworzy się kolejne okienko, z poziomu którego będziecie mogli wybrać ikonę "Pobierz". Teraz pozostaje zaznaczyć interesujący Was fragment mapy, który zostanie zapisany w urządzeniu, a następnie kliknąć przycisk "pobierz" byście mogli go przeglądać bez dostępu do Internetu. Takie to proste!





Źródło: mat. własny



3. Wyznacz trasę z dostępem dla niepełnosprawnych

Google robi całkiem sporo, aby ułatwić życie osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Wytyczając trasę do danego miejsca przy wykorzystaniu transportu publicznego - tak na wersji mobilnej, jak i desktopowej - możecie wybrać w opcjach trasy, by ta zapewniała odpowiednie udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Opcja działa doskonale tak w przypadku komunikacji miejskiej, jak i podróży długodystansowych.





Źródło: mat. własny



Źródło: mat. własny



Google potrafiło zaproponować nawet optymalne środki transportu, pozwalające dotrzeć z Sosnowca nad jezioro Garda we Włoszech.







4. Historia Map Google powie Ci gdzie i kiedy byłeś

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że kiedyś w przeszłości wyraziło zgodę na to, aby Google dość dokładnie śledził ich lokalizację. Co to oznacza? Ano to, ze jeśli korzystacie ze smartfonów z systemem Android od kilku lat, to możecie bez większego problemu sprawdzić gdzie byliście 27 września 2018 roku. Jak? Przechodząc na witrynę



Źródło: mat. własny



Z tego poziomu wystarczy już tylko wybrać opcję "Historię lokalizacji", a następnie kliknąć na "Zarządzaj aktywnością". Oczom Waszym ukaże się mapa. W lewym górnym rogu ekranu widniał będzie panel sterowania, z poziomu którego wybierzecie interesujący Was dzień. Aplikacja Google podpowie jakie miejsca odwiedzaliście, jakimi środkami komunikacji się przemieszczaliście, a nawet... jakie zdjęcia robiliście, o ile zsynchronizowaliście je z usługą Zdjęcia Google.





Źródło: mat. własny



Przerażające? W menu "Zarządzanie aktywnością" możecie łatwo dezaktywować historię lokalizacji lub włączyć jej automatyczne usuwanie.



5. Przeglądaj Mapy Google w 3D i rzucie izometrycznym

Mapy Google większość osób przegląda w klasycznym widoku 2D. Niewiele wysiłku jednak dzieli Was od zyskania zupełnie nowej perspektywy na eksplorowane często tereny. Wystarczy kliknąć w lewym dolnym rogu na obrazek z napisem "Satelita", a następnie wyszukać w prawym dolnym rogu ekranu ikonę z symbolem kuli ziemskiej.





Źródło: mat. własny



Po kliknięciu na nią pozostaje kliknąć w ikonkę 3D i powiększyć mapę. Budynki i teren widoczne będą teraz w widoku izometrycznym, trójwymiarowym. Fajne, prawda?



