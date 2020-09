Stary telewizor doprowadzał do zaników internetu w całej wsi

Wielka tajemnica małej wioski rozwiązana.





Stary telewizor z Aberhosan, a braki w dostępie do siecią

Osiemnaście miesięcy zajęło rozwiązanie zagadki, która nie dawała spokoju mieszkańcom wioski, położonej w walijskim regionie Powys. Niewielka miejscowość skrywała tajemnicę związaną z poważnymi zakłóceniami dostępu do Internetu. Codziennie o godzinie 7:00 rano połączenia były zrywane i nie dawało się ich nawiązać na nowo przez krótszy lub dłuższy czas. Winnym zamieszania okazał się... stary telewizor.Lokalny dostawca Internetu swoje działania mające na celu ustalenie przyczyny problemu rozpoczął od wymiany okablowania, dopatrując się winy w swojej infrastrukturze. Gdy to nie przyniosło skutku, rozpoczęto dochodzenie. Liczne pomiary dokonywane za pośrednictwem specjalistycznego sprzętu monitorującego (m.in. analizatorów widma) doprowadziły techników do domu zamieszkiwanego przez staruszka, który w obliczu zaistniałej sytuacji pragnie zachować anonimowość.