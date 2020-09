Internet Play NetBOX z większymi pakietami danych

21 dni na testowanie

Play odświeżył ofertę na internet stacjonarny. Pakiet 300 GB z pełną prędkością jest teraz dostępny w nowej cenie 70 zł miesięcznie. Co więcej, operator rozszerzył obecną ofertę o dwa, zestawy - 400 GB oraz 500 GB.to internet domowy działający w oparciu o łączność operatora sieci komórkowej. Według Play, połączenie mocnego modemu zewnętrznego z routerem Wi-Fi eliminuje problem niewystarczającego zasięgu spowodowanego odległością od nadajników, na przykład na przedmieściach czy w małych miejscowościach.W NETBOX klient ma do wyboru cztery pakiety oraz dwa zestawy urządzeń -dedykowany terenom wiejskim z anteną kierunkową oraz, która sprawdzi się na obrzeżach miast i w małych miejscowościach.Do zestawu klient może dobrać odpowiedni miesięczny pakiet danych -. W każdej z tych ofert zarówno urządzenie, jak i jego standardowa instalacja przez technika jest darmowa. Co ważne, Play oferuje również możliwość przetestowania urządzenia i jego możliwości przed zakupem przez 21 dni.Internet domowy z NETBOXEM może zostać rozszerzony również o PLAY NOW TV BOX w ofercie podstawowej z 41 kanałami oraz HBO na 6 miesięcy w prezencie za 10 zł miesięcznie, lub rozszerzonej o dodatkowe 4 pakiety i HBO na cały rok w kwocie 35 zł. Więcej informacji na temat oferty dostępnych jest na stronie Play NETBOX Źródło: Xbox