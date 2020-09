Chcesz oglądać YouTube? Pokaż dowód osobisty. Nowe zasady Google

Idą kontrowersyjne zmiany.

Google zapowiedziało garść istotnych zmian, które zostaną wprowadzone w obrębie serwisu YouTube jeszcze przed końcem tego roku. To złe wiadomości dla osób niepełnoletnich, do tej pory omijających wszelkie ograniczenia wiekowe związane z publikowanymi tam materiałami wideo.YouTube już teraz korzysta z uczenia maszynowego, celem oznaczania materiałów zawierających treści, które mogłyby być nieodpowiednie dla młodocianych odbiorców. Na przestrzeni kolejnych tygodni działanie algorytmów zostanie rozszerzone w taki sposób, aby te potrafiły nakładać określone ograniczenia wiekowe w sposób automatyczny. Myślicie, że osobom niepełnoletnim łatwo je będzie ominąć? Otóż nie.Google podaje, że od blokady dostępu do treści przeznaczonych dla osób pełnoletnich będzie się można odwołać. W Europie użytkownicy będą proszeni oza pomocą dowodu tożsamości lub karty kredytowej. Tego rodzaju weryfikacja wieku nie jest ani rzeczą rzadko spotykaną, ani też nową, jednakże chęć wprowadzenia jej na YouTube budzi spore emocje w sieci.

Już wkrótce weryfikacja wieku na YouTube wkroczy na zupełnie nowy poziom. | Źródło: Google

Google broni swojej decyzji

"Zdajemy sobie sprawę, że użytkownicy i twórcy zwykle najlepiej wiedzą, kto powinien oglądać ich treści, dlatego dajemy im narzędzia umożliwiające zarządzanie dostępem. Nie tylko mogą oni korzystać z ustawień prywatności, by udostępniać filmy jedynie przyjaciołom i znajomym lub niewielkim grupom osób – zachęcamy ich również do nakładania ograniczeń wiekowych na należące do nich treści w odpowiednich przypadkach. Gdy materiały są objęte ograniczeniem wiekowym, użytkownicy odwiedzający YouTube muszą być zalogowani, a wiek podany na ich koncie musi wynosić 18 lat lub więcej, aby mogli obejrzeć film. W przeciwnym razie wyświetli się ostrzeżenie i zostaną oni przekierowani, by znaleźć treści dopasowane do swojego wieku. Wskazówki dla przesyłających dotyczące tego, kiedy treści powinny mieć ograniczenie wiekowe, można znaleźć w naszych wytycznych dla społeczności"

"W ramach tego procesu niektórzy użytkownicy w Europie mogą zostać poproszeni o dodatkowy dowód potwierdzający ich wiek, gdy będą chcieli oglądać treści dla dorosłych. Jeżeli nasze systemy nie będą mogły ustalić, czy widz ma ukończone 18 lat, poprosimy o przedstawienie dokumentu tożsamości lub karty kredytowej w celu weryfikacji wieku. Proces ten został utworzony zgodnie z zasadami Google dotyczącymi prywatności i bezpieczeństwa"

Alternatywa dla YouTube?

W komunikacie, jaki firma Google opublikowała w sieci czytamy skąd wzięła się potrzeba zmian.- czytamy.Czy w razie czego wyślecie zdjęcie lub skan swojego dowodu osobistego Google? | Źródło: GoogleNowości na platformie pojawią się nie dlatego, że chce tego Google, a dlatego, że wymaga tego prawo obowiązujące na terenie Unii Europejskiej. Warunki korzystania z serwisu YouTube muszą zostać dostosowane do unijnej dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych.- zapewniają przedstawiciele internetowego giganta.Już teraz wiele osób zapowiada, że skanu dowodu osobistego Google nie prześle. Część internautów uważa, że jeśli nie obejrzą filmu na tym serwisie, to obejrzą go na innym. YouTube agreguje obecnie najwięcej filmów w sieci i trudno się spodziewać, aby miała powstać dla tego serwisu jakakolwiek alternatywa w niedalekiej przyszłości.Źródło: YouTube