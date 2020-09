Facebook testuje narzędzie, które da Ci większą kontrolę nad Twoimi zdjęciami

Rozwiązanie, na które warto czekać.

Kopiowanie zdjęć znalezionych w Internecie i dzielenie się nimi w innych miejscach bez zgody ich autorów to zjawisko, które ma miejsce nagminnie. Szczególnie często w taki sposób prawa autorskie łamane są w mediach społecznościowych, na przykład na Facebooku, gdzie fotografie czy filmy rozchodzą się viralowo. Facebook oferuje na razie bardzo ograniczone środki pozwalające właścicielom praw autorskich na zgłaszanie i rozwiązywanie naruszeń w tej kwestii, ale wygląda na to, że wkrótce może się to zmienić.W tej chwili, jeśli zauważyłeś, że ktoś na Facebooku złamał Twoje prawa autorskie , możesz skontaktować się z tym kimś bezpośrednio, zasygnalizować naruszenie z pomocą specjalnego formularza lub zgłosić się do przedstawiciela Facebooka, dzwoniąc do niego lub pisząc wiadomość na adres mailowy (metoda najbardziej czasochłonna). Facebook testuje jednak z wybranymi partnerami narzędzie, które wielu użytkownikom znacznie ułatwi kontrolowanie losów swoich zdjęć.Wspomniane narzędzie ma stać się częścią usługi Creator Studio umożliwiającej administratorom „fanpejdżów” na Facebooku oraz kont biznesowych i kont twórców na Instagramie sprawne zarządzanie nimi. Pozwoli ono monitorować losy zdjęć umieszczanych w obydwu platformach i będzie dostępne w zakładce Menedżer praw autorskich.Aby korzystać z narzędzia, administratorzy będą musieli wgrywać do niego pliki CSV ze swoimi zdjęciami oraz ich metadanymi. Dzięki temu Menedżer praw autorskich będzie w stanie odnajdować na Facebooku i Instagramie treści pasujące do tych zdjęć. Możliwe ma być nawet zdefiniowanie, czy narzędzie ma kontrolować prawa autorskie na całym świecie, czy tylko w określonych miejscach.

Testowane przez Facebooka narzędzie, które stanie się częścią Menedżera praw autorskich w usłudze Creator Studio. | Źródło: Facebook

Gdy Menedżer praw autorskich wykryje ich naruszenie, administratorzy będą mogli zdecydować, czy nie wszczynać żadnego postępowania, czy też zażądać usunięcia zdjęć (bezpośrednio z jego poziomu) lub zastosować blokadę terytorialną, która sprawi, że post z nim wciąż będzie aktywny, ale nie będzie można go wyświetlić w pewnych krajach. Jeżeli inna osoba spróbuje zgłosić prawo własności do tego samego obrazu, obie strony będą mogły wzajemnie kwestionować roszczenia drugiej, aż wreszcie Facebook przyzna rację temu, kto wgrał zdjęcie do usługi pierwszy. Od tej decyzji będzie można się odwołać, ale obawiam się, że omówiona procedura może poprowadzić do nadużyć.Niektórzy zauważają, iż nowe narzędzie może odmienić oblicze Instagrama. Tam wiele kont często dzieli to samo zdjęcie, wymieniając pod nim tylko przypuszczalnego pierwotnego posiadacza praw autorskich. Wprowadzenie go może też nie pozostać bez znaczenia dla memów, które z reguły są „podawane dalej” w niezmienionej wersji bądź po wprowadzeniu drobnych edycji.Póki co Facebook testuje omawiane narzędzie wraz z bardzo małą grupą partnerów, których nie wymieniono. Jestem ciekawa, jakie będą jego dalsze losy oraz kiedy (i czy w ogóle) trafi do szerszego grona użytkowników.Źródło: The Verge , fot. tyt. Unsplash/Austin Distel