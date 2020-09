Nie żyje Longcat. Zwierzę było bohaterem kultowych memów

Przypomnijmy sobie historię tego kota.





"Koniec" jednego z kultowych memów



2020 has taken Longcat from us. pic.twitter.com/08qNAQMjV8 — Jonesbones (@Jonesbo13619334) September 20, 2020



RIP Longcat

He left a great legacy behind pic.twitter.com/tjMHHwSjIR — oatmeal cookie -V's Birthday Donation!- (@oatmealcookie02) September 21, 2020

Wszystko zaczęło się w okolicach 2004 i 2005 roku, kiedy to na japońskiej stronie Futaba Channel (czy też jak kto woli – 2chan) zadebiutowało poniższe zdjęcie. Longcat – jak okrzyknęli zwierzę użytkownicy – szybko stał się obiektem wielu memów, przeróbek i żartów.Jak to bywa w internecie, Shiroi/Nobiko (bo tak naprawdę wabił się kot) wymknął się spod kontroli i zaczął pojawiać się dosłownie wszędzie. Jest to jedno z tych zjawisk, kiedy raczej mało kto zaprząta sobie głowę jego pochodzeniem i uznaje po prostu za jeden z miliona oczywistych elementów sieciowej popkultury.Dokładnieświat pożegnał kota (miał 18 lat), od którego rozpoczęła się fala memów. O śmierci kultowego pupila poinformował początkowo portal StandNews , potem wieść rozniosła się na Twittera, gdzie użytkownicy zaczęli wstawiać najlepsze – ich zdaniem – przeróbki z kotem w roli głównej.