Zapowiedziano nowe emoji na 2021 rok – będziecie zawiedzeni

Bazę emoji czeka bardzo mała aktualizacja.

W tym roku Unicode Consortium dodało do swojej bazy aż 117 nowych emoji - przeróżnych grafik, przedstawiających wszystko od zwierząt, przez owoce i przedmioty, aż po ludzi oraz symbole reprezentujące gesty. Z nich można już korzystać na przykład na smartfonach z Androidem 11 . A co czeka świat emoji w przyszłym roku? Mimo kwietniowych zapowiedzi, iż w 2021 roku nie doczekamy się kolejnych piktogramów za sprawą pandemii COVID-19, baza emoji jednak zostanie wtedy zaktualizowana.Niestety, przyszłoroczna aktualizacja bazy emoji będzie raczej skromna. Jak poinformowało Unicode Consortium, w jej ramach otrzymamy 217 kolejnych grafik. Niemniej, zaledwie 7 z nich będą stanowić nowe emoji. Pozostałe to dodatkowe warianty koloru skóry dla już dostępnych emoji – emoji przedstawiających „pary z sercem” oraz „pary całujące się”. Aktualizacja ta nosi numer 13.1.

Emoji, które mają zadebiutować w 2021 roku. | Źródło: Emojipedia

Ciężkie czasy dla Unicode Consortium

Co mają przedstawiać oryginalne emoji, które trafią do bazy emoji w 2021 roku? Jak widać na powyższym obrazku, serce w ogniu, gojące się serce, kobietę z brodą, mężczyznę z brodą, twarz w chmurach, twarz z zakręconymi oczami oraz twarz robiącą wydech.Cóż, nawet te 7 nowych emoji to emoji mile widziane. Ze względu na COVID-19 Unicode Consortium zostało zmuszone do przesunięcia swojego harmonogramu aktualizacji bazy emoji aż o sześć miesięcy. Podczas gdy aktualizacja o numerze 14.0 miała pojawić się w marcu 2021 roku, ta zadebiutuje dopiero we wrześniu 2021 roku. Oznacza, to że wprowadzenie nowych emoji na kolejne wersje systemów takich jak Android i iOS nastąpi dopiero pod sam koniec przyszłego roku bądź w pierwszej połowie 2022 roku.Unicode Consortium informuje, iż emoji dla aktualizacji 13.1 zostały przygotowane przez chętne osoby tylko po to, aby jakiekolwiek nowe emoji mogły trafić do użytkowników przed 2022 rokiem. Emoji te powinny zacząć pojawiać się na urządzeniach w nadchodzących miesiącach. Warto jednak zaznaczyć, że póki co emoji z aktualizacji 13.0 jeszcze nie zadebiutowały na każdym sprzęcie.Źródło: Emojipedia , fot. tyt. Emojipedia