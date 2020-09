Google chce mieć swojego TikToka. Oto YouTube Shorts

Rzut oka na nowy YouTube Shorts / foto. YouTube

YouTube Shorts opiera się na krótkich filmikach trwających tylko do 15 sekund i można je tworzyć wyłącznie na smartfonach. Najprościej byłoby po prostu nagrać bardzo krótki klip i wrzucić w surowej formie, ale Google zaopatrzył użytkowników w kilka narzędzi. Pomocne przy wyczuciu czasu jest odliczanie, które pozwoli przygotować się do pierwszego momentu uwieczniania klipu i ostatniej sekundy. Można nawet łączyć kilka ujęć czy podłożyć muzykę z bogatej biblioteki, która będzie cały czas rosła. Jest też opcja sterowania szybkością nagrania.Na razie YouTube Shorts dostępny jest tylko w Indiach na Androidzie. Google pracuje nad przeniesieniem Shorts na iOS, a w późniejszym czasie rozszerzeniem występowania aplikacji na inne rynki. O ile wszystko pójdzie w porządku, docelowo w pełni globalnie. Kiedy YouTube Shorts będzie w Polsce? Tego nie wiadomo, może nawet samo Google nie ma jeszcze wewnętrznych szczegółowych dat dla naszego kraju. Na pewno firma będzie wprowadzać kolejne poprawki i rozwijać aplikację, co już zapowiedziała.