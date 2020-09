Polacy chcą produkować ubrania i pościel anty-5G

Ochrona przed 5G w wysokiej cenie.





Ochrona ciała w dobie 5G od Natural Shield

"Zaprojektowaliśmy tuniki dla kobiet w ciąży, czapki oraz pościel pod którą Twoje ciało w pełni naturalnie odpocznie. Produkty szczególnie polecamy osobom mieszkającym w miastach w pobliżu masztów telekomunikacyjnych, w miejscach o dużym natężeniu routerów Wi-Fi, a szczególnie dla tych, który mają zwyczaj spania w bliskim kontakcie z telefonem komórkowym."

Rynek produktów bazujących na strachu i wątpliwościach, towarzyszących upowszechnianiu się standardu 5G, nieustannie rośnie. Przedsiębiorczy i często cyniczni sprzedawcy nie mają żadnych oporów w sprzedawaniu ludziom gadżetów i akcesoriów o rzekomo cudownych właściwościach. Widzieliśmy już pendrive chroniący przed 5G czapkę chroniącą przed 5G , a nawet odzież i akcesoria WaveSafe rodem ze Szwajcarii, które neutralizują według zapewnień twórców działanie "szkodliwych" fal. W sieci natknęliśmy się na kolejny pomysł z polskim rodowodem.Natural Shield to polski start-up reprezentowany przez "modą i prężną grupę pasjonatów", którzy celem zebrania środków na swoje przedsięwzięcie udali się do serwisu wspieram.to. To właśnie tam znaleźliśmy projekt o nazwie "Ochrona ciała w dobie 5G". Pomysłodawcy pragną zebrać 80 000 złotych na start firmy, utworzenie sklepu internetowego i jego zatowarowanie oraz "wdrożenie kolejnych innowacyjnych produktów związanych nie tylko z tematem ekranowania fal".Opis projektu całkiem umiejętnie balansuje pomiędzy stawianiem odważnych deklaracji, a delikatnymi sugestiami. Na wstępie dowiadujemy się, że produkty mają za zadanie ograniczyć efekty działania elektrosmogu na organizm ludzki. W opisie akcji na serwisie crowdfundingowym czytamy:Istotnym składnikiem linii produktowej ma być słynne już w kręgach przeciwników 5G ekranujące srebro. Polacy chcą sprzedawać czapki ekranujące, podkoszulki ciążowe, poszewki na poduszkę oraz prześcieradła i poszewki na kołdrę w dwóch wymiarach. Prześcieradło kosztuje 600 złotych. 2200 złotych to wydatek za komplet pościeli.