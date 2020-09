Nazwa.pl z nową ofertą hostingu i poczty w chmurze. Nawet 2 TB przestrzeni dyskowej

Zupełnie nowa oferta.





CloudHosting od nazwa.pl - ceny brutto / foto. nazwa.pl

CloudMail / foto. nazwa.pl

Poczta CloudMail z dużymi załącznikami

Firma nazwa.pl wprowadziła do oferty nowe usługi hostingu i poczty, realizowane w technologii chmury, które udostępniająna strony WWW i pocztę elektroniczną.Dla wielu firm, które przez lata działają w cyfrowym świecie i zgromadziły bardzo dużą ilość danych, to nie moc obliczeniowa serwera, ale przestrzeń dyskowa stanowi barierę do dalszego rozwoju. Rosnąca ilość poczty, wysyłanej i odbieranej każdego dnia, stanowi większość zajętej powierzchni dyskowej. Gigabajty danych przesyłanych przez maile dokumentują historię kontaktów i rozliczeń z klientami, stanowiąc podstawową bazę wiedzy każdej firmy o swoich kontrahentach. Powoduje to, że skrzynki pocztowe stale zwiększają swoją objętość i jest to trend, który można zaobserwować od wielu lat.Mając na uwadze rosnące zapotrzebowanie na przestrzeń dyskową, firma nazwa.pl wprowadziła do swojej oferty nowe pakiety usług hostingu stron WWW i poczty elektronicznej o nazwie, pozwalające przechowywać nawet 2 TB poczty i danych udostępnianych na stronach WWW.Oprócz typowych usług hostingu WWW, firma nazwa.pl wprowadziła do oferty również wyspecjalizowane pakiety przeznaczone do obsługi poczty o nazwie. Usługi te udostępniają również do 2 TB miejsca dyskowego, z tym że można je przeznaczyć w całości na pocztę.Konta pocztowe w nowej ofercie CloudHosting i CloudMail posiadają rezerwację powierzchni dyskowej o minimalnej wielkości 5 GB, co gwarantuje, że każda wiadomość wysyłana przez kontrahentów dotrze bez problemów. Obsługa poczty na setkach serwerów w chmurze nazwa.pl oraz możliwość wysyłania i odbierania przesyłek o wielkości do 1 GB powoduje, że nawet firmy przesyłające grafiki i materiały video w dużej rozdzielczości, bez trudu będą mogły wymieniać swoją korespondencję, bez ryzyka wyczerpania przestrzeni dyskowej.Aby korzystanie z tak dużych skrzynek pocztowych było jak najbardziej wygodne, w połowie lipca nazwa.pl wprowadziła nowy program do obsługi poczty przez WWW Cloud Mail, który charakteryzuje się nowoczesnym designem, przejrzystym i intuicyjnym interfejsem oraz szeregiem dodatkowych usprawnień.Źródło: nazwa.pl