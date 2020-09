Kupujesz teraz, płacisz za 45 dni za darmo z Twisto. Jak to działa?

Płatności odroczone w aplikacji.

Bieżący rok z pewnością skłonił wielu z nas do jeszcze częstszych zakupów przez internet. W dobie pandemii okazało się, że zakupy online mogą być naprawdę wygodną i konieczną formą zaopatrywania się w niezbędne towary.Nieodzownym elementem zakupów w sklepach internetowych jest wybór formy płatności. Coraz bardziej popularną metodą stają się płatności odroczone, które pozwalają nam kupić dany produkt wtedy gdy go potrzebujemy i zapłacić później. Często bez dodatkowych kosztów.Kupujesz teraz, a płacisz później - brzmi zachęcająco, prawda? Właśnie tak działa Twisto - firma która oferuje płatności odroczone w aplikacji (recenzowaliśmy ją jeszcze w ubiegłym roku).Ale zacznijmy od początku. Pierwszym krokiem jest wypełnienie wniosku na stronie Twisto.pl - cała operacja nie powinna zająć więcej niż 2 minuty. Po sprawdzeniu danych (nie są wymagane dokumenty dochodowe), Twisto przyznaje bezpłatny limit wydatków - sam decydujesz o jego wysokości, może on wynosić od 300 zł do 10 000 zł. Do wysokości tej kwoty będziemy mogli odroczyć z Twisto płatności każdego miesiąca. To istotna przewaga Twisto nad innymi firmami oferującymi płatności odroczone - zwykle możemy odroczyć jeden, góra dwa zakupy, a potem spotykamy się z odmową - co może być przykrą niespodzianką. W przypadku Twisto znamy swój limit, widzimy też jak się zmniejsza wraz z kolejnymi wydatkami odrasta wraz ze spłatą.Na koniec każdego miesiąca, użytkownik otrzymuje podsumowanie wydatków. O tego czasu ma 15 dni na uregulowanie rachunku bez żadnych kosztów. Oznacza to, że jeżeli dokonasz zakupu używając karty Twisto 1 września, rachunek zapłacisz dopiero 15 października. Finalnie otrzymujemy 45 dni na zapłatę za otrzymany towar.Z Twisto co miesiąc mamy więc możliwość przesunięcia naszych wydatków na od 15 do 45 dni. Jeśli wybierzemy plan Online, który w pełni wystarcza do internetowych zakupów - nic nas to nie kosztuje. Jeśli potrzebujemy więcej czasu - Twisto daje też możliwość przesunięcia do 90% miesięcznych wydatków na kolejny okres. W praktyce wystarczy spłacić 10% rachunku, a resztę można przesunąć. Jakie są koszty? Fintech pobiera 4,5 zł za każde przesunięte 100 zł.Darmowy limit kredytowy Twisto otwiera nowe możliwości. Z pewnością nie raz widzieliście w sieci dobre promocje na elektronikę zarówno w polskich, jak i zagranicznych sklepach internetowych. Oczywiście nie zdarzają się one codziennie, tym bardziej warto wykorzystać taką sytuację, aby zaoszczędzić i kupić upatrzony smartfon czy laptop używając apki Twisto.Darmowy limit kredytowy oznacza nie tylko odroczoną płatność, ale i dostęp do środków pieniężnych na nieprzewidziane, okazyjne zakupy w sieci.Nie bez powodu wspomniałem o promocjach w zagranicznych sklepach internetowych. Karty płatniczej Twisto możecie używać podczas zamówień na AliExpress czy Amazon. Co ważne, wybierając nowy plan taryfowy Space, który będzie dostępny od października tego roku, otrzymamy najlepszy kurs wymiany walut (do 3 tys. zł bez opłat). Kurs wymiany może być naprawdę korzystny - konkretne przykłady znajdziecie tutaj Zakładając nowe konto Twisto użytkownicy mogą teraz przetestować plan Space przez(później 9,99 zł miesięcznie).Plan Online, z którym możemy przesunąć płatność w każdym sklepie internetowym - jest zupełnie darmowy.Dodatkowo, posiadacze aplikacji Twisto mogą korzystać z funkcji cashback . Umożliwia ona uzyskanie zwrotu nawet do 10 proc. wartości zakupu w ponad 850 sklepach i serwisach internetowych, m.in. na allegro, booking.com, eobuwie.pl, aliexpress, notino, empik.com, ebay, born2be, answear, groupon i zooplus.Cashback jest dostępny dla wszystkich klientów i obejmuje najbardziej popularne w Polsce sklepy i serwisy. Aby skorzystać z usługi należy wejść do aplikacji Twisto lub zalogować się do konta online i stamtąd przejść na stronę sklepu, a następnie dokonać zakupu. W zależności od wybranego sprzedawcy, cashback zostanie zrealizowany w terminie od dwóch do kilku tygodni. Zwrot nastąpi w formie punktów Twisto, które mogą być przeznaczone na dowolny zakup. Jeden punkt ma równowartość 1 zł.Rejestrując konto Twisto z tego linka otrzymasz 20 zł na start w formie punktów do wykorzystania. Wystarczy wypełnić wniosek, podać wysokość oczekiwanego limitu i gotowe.Otrzymany bonus w postaci punktów Twisto można wykorzystać do spłacenia dowolnego rachunku.Warto wypróbować Twisto już teraz, aplikacja może okazać się przydatna podczas zakupów online, a darmowy limit kredytowy to dodatkowy bonus pozwalający odroczyć płatność nawet do 45 dni.