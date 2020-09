YouTuber zamontował GoPro w kolektorze auta. Nagranie go zaskoczyło (wideo)

Kamera wewnątrz kolektora, w trakcie jazdy.





Serwis YouTube po raz kolejny dostarczył odpowiedzi na pytanie, które do tej pory najprawdopodobniej zadawała sobie jedynie garstka osób na całym świecie. Co dokładnie dzieje się wewnątrz kolektora dolotowego w samochodzie podczas jazdy? I nie, nie chodzi tu jedynie o teorię. Internauta prowadzący kanał Warped Perception włożył do środka kolektora swojej Toyoty Supry MK4 Turbo kamerkę GoPro i postanowił to sprawdzić, dzieląc się później nagraniem z innymi.Wielu z Was zapewne nie interesuje się motoryzacją na tyle, aby być w ogóle świadomym istnienia takiej części jak "kolektor dolotowy", zwanej także "kolektorem ssącym". Spieszę zatem z wyjaśnieniem, iż jest to element mający za zadanie doprowadzać powietrze lub mieszankę paliwową do cylindrów silnika. W niektórych przypadkach łączy on też z silnikiem urządzenia pomocnicze - nagrzewnicę, chłodnicę lub filtr. Kolektor zbudowany jest tak, aby przepływające powietrze napotykało w nim jak najmniejszy opór.