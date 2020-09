Profesorka umarła w trakcie wykładu online przez Zoom na oczach studentów

Tragiczne zdarzenie.





Pomoc nadeszła zbyt późno

"Prowadząca zaczęła zajęcia od stwierdzenia, że ma zapalenie płuc. Widzieliśmy, że czuła się znacznie gorzej niż na poprzednich zajęciach. W pewnym momencie nie mogła kontynuować przełączania slajdów, mówić, ani też utrzymać się w pionie."

Paola De Simone en su máxima expresión, me pareció interesante su postura tan relajada para dar una clase que no dude en capturar ese momento. pic.twitter.com/z3QfGGOQAt — Nawel (@naweljimenez) September 3, 2020

COVID-19 uznany winnym tragedii

Paola de Simone, profesora universitaria de 46 años con coronavirus, murió mientras daba una clase virtual. El viernes 28 de agosto había contado que llevaba cuatro semanas con la enfermedad pic.twitter.com/qUU39tGB1h — Coronavirus NEWS (@CoronavirusNewv) September 4, 2020

Przerażające wydarzenie miało miejsce w trakcie jednej z lekcji nauczania zdalnego w Argentynie. Paola De Simone, wykładająca na co dzień historię XX wieku na prywatnym uniwersytecie UADE (Universidad Argentina de la Empresa), zmarła na oczach studentów podczas prowadzonych przez siebie zajęć. 46-latka w pewnym momencie spotkania na platformie Zoom zaczęła sygnalizować problemy z oddychaniem.Zaniepokojeni studenci niezwłocznie poprosili kobietę o podanie jej adresu domowego, bo mogli wezwać pomoc. De Simone była w stanie wypowiedzieć jedynie słowa "nie mogę", zanim osunęła się na ziemię, podaje dziennik Diari Mes. Według relacji lokalnych mediów, kobieta zdołała zadzwonić do męża. Gdy ten przybył do domu, odnalazł swoją żonę martwą.Tragiczne zdarzenia z wykładu relacjonowała w rozmowie z prasą 23-letnia Ana Breccia, studentka biorąc udział w feralnych zajęciach.Argentyński serwis Clarin podaje, że Paola De Simone chorowała od kilku tygodni na COVID-19. W swoim poście na Twitterze De Simone pisała, że objawy nasilały się pomimo upływu aż czterech tygodni od zdiagnozowania u niej choroby.Źródło: Diari Mes, Twitter