Orange rozdaje darmowy internet. Grzech nie skorzystać

Operatorzy komórkowi przyzwyczaili nas, że niekiedy po prostu nie musimy płacić, by cieszyć się Internetem. W tej kwestii niewątpliwie króluje Orange, gdyż to właśnie ta sieć najczęściej „rozdaje” gigabajty przy okazji – nawet drobnych – okazji. Nie inaczej jest i tym razem.



Z pewnością Waszym uszom i oczom nie umknęła wieść, że reprezentacja Polski w piłce nożnej wygrała (w ramach Ligi Narodów) mecz z Bośnią i Hercegowiną. Wynik 2:1 zdecydował nie tylko o radości milionów rodaków przed telewizorami, ale także liczbą gigabajtów oferowanych przez Orange.



Jak się okazuje, popularny operator komórkowy zdecydował się na obdarowanie swoich klientów 2 GB internetu. Promocja skierowana jest do naprawdę szerokiego grona odbiorców, ponieważ skorzystać z niej mogą zarówno osoby korzystające z oferty abonamentowej, na kartę oraz Flex.



Orange - jak odebrać darmowy internet?



Bonus „za gole” można aktywować na dwa sposoby. Pierwszy z nich skierowany jest do użytkowników na kartę oraz tych opłacających abonament. W tym przypadku należy wysłać SMS o treści DOBOJU pod numer 233. Opłata za wysłanie wiadomości jest zgodna z używaną przez klienta taryfą.



Osoby korzystające z Orange Flex muszą z kolei udać się do aplikacji Mój Orange, następnie do zakładki „Kody promocyjne” i dopiero tam wpisać hasło DOBOJU. Aktywowany pakiet ważny jest 3 dni i można go uruchomić tylko dziś. Warto się więc pospieszyć!



