Darmowy internet w T-Mobile. Duża paczka od Lewandowskiego

Robert Lewandowski w nowej reklamie T-Mobile

Paczka danych w T-Mobile za darmo

Internet za darmo? Proszę bardzo. T-Mobile wystartowało z kolejną kampanią, w której wykorzystywany jest wizerunek ambasadora marki, Roberta Lewandowskiego. Utalentowany piłkarz reprezentacji polski będący na co dzień napastnikiem klubu Bayern Monachium zachęca użytkowników do łapania dodatkowych gigabajtów. Te mają pomóc umilić sobie deszczowe, wrześniowe wieczory seansami filmowymi, podcastami lub... oglądaniem spotkań piłkarskich w Lidze Narodów.W spocie reklamowym operatora Robert Lewandowski wykonuje idealne wymierzony strzał w stronę bramki, ale piłka trafia prosto w ręce postaci symbolizującej akcję Happy Fridays - tak jak kolejne pakiety darmowych gigabajtów trafią do rąk klientów operatora.Darmowy pakiet danych opiewa tym razem na 7 GB. Można go odebrać do godz. 23:59, 7 września. To właśnie w tym dniu, ale nieco wcześniej odbędzie się mecz piłkarski Polski z reprezentacją Bośni i Hercegowiny.7 GB od T-Mobile w prezencie otrzymać mogą klienci indywidualni korzystający z abonamentu w T-Mobile (taryfa T i T DATA) oraz użytkowników ofert MIX (taryfa Frii Mix) i na kartę (taryfy Frii, Hot, Nowy Tak Tak lub Happy).