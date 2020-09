Allegro zawyża wycenę spółki kosztem sprzedawców? UOKiK wszczął postępowanie

A sprzedawcy płacą i płaczą.

Allegro może spodziewać się postępowania sprawdzającego w sprawie naruszenia przepisów antymonopolowych. Jak czytamy wopublikowanym na stronie UOKiK, sprawa ma związek ze skargami ze strony sprzedawców, którzy sugerują, że spółka nakładając coraz to wyższe opłaty, nadużywa swojej silnej pozycji.Niektórzy twierdzą, że mechanizm pobierania nowych opłat może mieć bezpośredni związek ze sztucznym zawyżaniem wyceny spółki przed pierwszą ofertą publiczną (IPO) – doniesienia medialne mówią, że spółka miałaby zostać wyceniona na 10 mld euro, co uczyniłoby ją najdroższą firmą notowaną na GPW.- mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.W trakcie wszczętego postępowania wyjaśniającego sprawdzany będzie m.in. regulamin Allegro dotyczący prowizji. W efekcie wprowadzenia nowych zasad prowizją objęta jest cała transakcja, czyli cena oraz koszty przesyłki opłacone przez kupującego. W naturalny sposób poskutkowało to wyższymi kwotami pobieranymi od sprzedawców.

Czy UOKiK wykryje nieprawidłowości w usłudze Allegro Smart? | Foto: Zrzut ekranu

Nie ma jeszcze zarzutów, ale …

UOKiK jednocześnie przyjrzy się zasadom zwrotów pobranych prowizji, w przypadku kiedy kupujący odstępuje od umowy, a także sprawdzi wszystkie obowiązujące zasady dotyczące usługi Allegro Smart. Spore wątpliwości budzi również postanowienie regulujące zasady wprowadzania zmian do regulaminu. Zgodnie z obecnie panującymi zasadami akceptacja nowych warunków odbywa się bez udziału użytkownika na zasadzie automatycznego odnowienia oferty w serwisie.Należy się wyjaśnienie, że na etapie postępowania wyjaśniającego nie mogą być formowane zarzuty w odniesieniu do przedsiębiorców ani osób zarządzających. Natomiast może ono bezpośrednio prowadzić do wszczęcia postępowania antymonopolowego w sprawie praktyk ograniczających konkurencję.Warto przypomnieć, że nie jest to pierwszy raz kiedy UOKiK rzuca cień podejrzenia na Allegro w związku z praktykami monopolistycznymi. W zeszłym roku instytucja postawiła zarzuty związane z wykorzystywaniem pozycji lidera rynku e-commerce. Spółka nie poniosła jeszcze żadnych konsekwencji, ponieważ sprawa jest w toku.Źródło/foto.