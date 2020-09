Kto zapłaci za podatek nałożony na Apple, Google i Amazona? Użytkownicy

Łatwo poszło.





Podatek cyfrowy jest ważny, ale…





fot. Kai Wenzel - Unsplash

Europa jest od wielu lat niezadowolona ze zwyczajów podatkowych związanych z gigantami technologicznymi z USA. Sprawa podatku cyfrowego budzi duże emocje, a niejednokrotnie pisaliśmy także dla Was o tym, jak giganci ze Stanów Zjednoczonych unikają dodatkowych kosztów. Okazuje się, że Apple, Google i Amazon mają prosty sposób na to,. W większości przypadków (ale nie we wszystkich), koszty mające pokryć podatek cyfrowy zostaną przerzucone na użytkowników.W ciągu ostatniego miesiąca, Apple Google i Amazon ogłosiły zmiany cen dla brytyjskich klientów korporacyjnych mające na celu wyrównanie nowego „podatku od usług cyfrowych” wprowadzonych przez rząd Wielkiej Brytanii. Zmiana zwiększyła podatek od wszelkich przychodów generowanych przez wyszukiwarki, serwisy społecznościowe i rynek internetowy o 2 proc. Co to oznacza w praktyce? Tyle, że wymienione wyżej firmy pobiorą od użytkowników płatność o 2 proc. wyższą od niż dotychczas.Prosty,w danym regionie.Od 1 września 2020 roku Amazon również podwyższył opłaty i prowizje dla sprzedawców zewnętrznych. Firma rzekomo miała „wstrzymywać się z tym wzrostem prowizji”, jednak zdecydowała się ją wprowadzić właśnie teraz. Sytuacja dzieje się jednak nie tylko w Wielkiej Brytanii. Niektóre kraje takie, jak Francja czy Włochy poszły o krok dalej i wprowadziły własne podatki cyfrowe. W wielu przypadkach powiązanych z usługami Apple, Amazona i Google,Zamiast różnych podatków cyfrowych, giganci z USA chcą jednego, równego podatku na całym świecie.Brzmi fair, ale…Źródło: TheVerge / fot. Tabrez Syed - Unsplash.com