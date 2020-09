Jak zacząć naukę programowania w Java w 2020 roku

Być programistą.





Najczęstsze wymówki i przeszkody w nauce programowania

1. Nie potrzebuję tych umiejętności

2. Nie znam się na komputerach

3. Nie mam czasu na naukę programowania od zera

4. Nie wiem, który język wybrać

5. Nie ma porządnych kursów programowania po polsku

Kurs Java w CodeGym – Trzy proste powody





1. Mobilność i dostępność

2. Przyswajalność

3. Stabilny poziom nauczania

Przekonaj się sam





Artykuł powstał przy współpracy z CodeGym

W życiu większości osób, które mają do czynienia z komputerami od dziecka, każdy przynajmniej raz zastanawiał się, czy byłby dobrym programistą. I pomimo tego, że większość osób miała w głowie tę myśl, zaledwie promil decyduje się rzeczywiście spróbować swoich sił w programowaniu. Jeszcze mniejsza grupka pozostaje wierna swojemu postanowieniu i faktycznie zostaje programistami.Poniżej prezentujemy pięć najpopularniejszych wymówek od nauki programowania, wraz z prostymi odpowiedziami, jak te wymówki zwalczać. Na samym końcu zaprezentowano obecnie najlepsze kursy, a w tym: uzasadnienie wyboru języka programowania oraz informację, na jakiej platformie szukać odpowiedniego kursu w języku polskim.Fakt, że nie spędzasz całego dnia na programowaniu nie oznacza, że te umiejętności nie są potrzebne w dzisiejszym świecie. Szczególnie ostatnimi czasy, większość (jak nie wszystkie) usług prowadzonych przez większe i mniejsze firmy wymaga „jakiegoś” oprogramowania - czy to do funkcjonowania, informowania, czy promowania usług przedsiębiorstwa.Odpowiedź: Nie potrzebujesz tych umiejętności, ale ich znajomość, znacznie zwiększa Twoje możliwości pracy, w tym zdalnej.To, że nie byłeś mistrzem matematyki czy informatyki w szkole średniej nie oznacza, że nie poradzisz sobie z programowaniem. Programowanie to bardziej rozwiązywanie problemów, czyli umiejętność logicznego myślenia i logiczne podejście do problemu aniżeli ciągłe rozwiązywanie równań matematycznych w myślach.Odpowiedź: Nie musisz być geniuszem komputerowym, żeby programować.Jasne, nikt nie ma przeważnie tyle czasu, aby siedzieć codziennie po 10 godzin robiąc określoną czynność. Tym bardziej, jeśli uczymy się czegoś nowego - rzadko komu udaje się na dłużej niż parę godzin utrzymać ten sam, wysoki poziom skupienia. Jednak jest na to sposób – znalezienie odpowiedniego kursu online „skrojonego” na miarę potrzeb, którego przyswojenie nie zajmie całej wieczności.Odpowiedź: Znajdź kurs, który będzie stał na wysokim poziomie i jednocześnie odpowiadał Twoim możliwościom czasowym.Gdy już przebrniemy przez wykreślenie z wymówek czasu i motywacji, zostaje nam równie ważny wybór: jaki język wybrać? Który z języków jest najbardziej przyswajalny dla osoby bez żadnego doświadczenia? Stosunkowo łatwy i odpowiadający długoterminowo przeciętnie każdemu początkującemu jest zdecydowanie język Java.Odpowiedź: Java jest zalecana jako jeden z pierwszych języków do nauki pod względem przyswajalności, a także perspektywy pracy.Oczywiście, do tej pory wszystkie rzetelne kursy programowania online były dostępne we wszystkich możliwych językach, tylko nie po polsku. Jednak niedawno w końcu się to zmieniło, ale o tym poniżej.Odpowiedź: W końcu jest możliwość odbycia kursu nauki programowania w całości po polsku.Przede wszystkim trzeba zacząć od prostego faktu – CodeGym jako pierwsi wprowadzili do swojej oferty kurs Java w całości w języku polskim. Każdy z nas, teraz również bez względu na znajomość języków obcych, może sięgnąć po kurs trwający ponad 500 godzin logując się na stronę CodeGym lub ucząc się mobilnie przez aplikację o tej samej nazwie. Dzięki temu kurs Javy od CodeGym może być przez nas przerabiany o dowolnej porze w dowolnym miejscu – jeśli tylko mamy ze sobą laptopa lub smartfona.W skrócie: Postaw na mobilność - ucz się, gdzie i kiedy chcesz.CodeGym oferuje kurs Javy składający się z 1200 zadań i problemów do rozwiązania. Od razu więc wiadomo, że najważniejsza jest praktyka – bo aż 80% całego kursu to właśnie zestawy ćwiczeń funkcji z języka Java. Dzięki temu można na bieżąco ćwiczyć określone techniki i tzw. problem-solving posiadając w zasięgu ręki jedynie smartfon. Pojęcia i teoria podzielone na ponad 1200 zadań to także szansa na „dawkowanie” wiedzy według własnych potrzeb – czasami mamy więcej czasu na naukę, a czasami mniej, co jest jak najbardziej w porządku z kursem CodeGym.W skrócie: Najlepiej przyswaja się zadania praktyczneDo wspomnianego wcześniej „dawkowania” wiedzy dochodzi zrównoważony sposób prowadzenia lekcji, co sprzyja wszystkim początkującym. Co więcej, cały materiał wprowadzający w świat Javy jest korzystny dla osób, które nie są zbyt obyte z komputerami, a problematyka jest przedstawiona w sposób logiczny i łatwy do zrozumienia. Dzięki temu, każdy może nadać własne tempo kursowi, który w sumie oferuje ponad 500 godzin materiałów - w tym ćwiczeń praktycznych.W skrócie: Ucz się w swoim własnym tempie, zachowując spójność kursu. CodeGym daje nam wiele możliwości na dostosowanie kursu pod nasze własne potrzeby serwując mobilność i rozbicie materiału na „pigułki”, z których możemy korzystać, kiedy nam się podoba. W dodatku wszystko odbywa się całkowicie po polsku. To nic innego jak wychodzenie naprzeciw wymaganiom drugiej dekady XXI wieku. Każdy z nas w końcu ma szansę na równy start w świecie programowania, a przygotowanego przez ekipę CodeGym kursu nie należy się obawiać. Jest on przystępny dla osób początkujących, a ci, którzy już mają jakiekolwiek pojęcie, szybko przejdą do bardziej interesujących zagadnień programistycznych dopasowanych do ich poziomu. Tak naprawdę sekret tkwi w tym, aby podejmować się nowych wyzwań i nie zniechęcać się zbyt szybko. Resztą zajmie się CodeGym i kurs języka Java.