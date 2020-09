Nowe nagrody za korzystanie z Paczkomatów. Jest tylko jeden warunek

Wygrywa każdy.





Wakacje szkolne już się skończyły, ale akcja Szybkie Polowanie organizowana przez firmę InPost będzie trwała nadal. Operator lubianych Paczkomatów zapowiedział, ze co dwa tygodnie przygotowywał będzie nowe nagrody dla osób, które najszybciej odbierają swoje paczki. W najnowszym rozdaniu każdy chętny otrzymać może 40 złotych rabatu w popularnym sklepie obuwniczym.InPost zachęca do sprawnego wyjmowania przesyłek ze skrytek pod hashtagiem #ZróbMiejsce. Każda osoba, która do 13 września odbierze swoją paczkę z Paczkomatu, w ciągu 2 godzin od jej umieszczenia, otrzyma 40 złotych rabatu do wykorzystania w sklepie Deichmann online. Jest mały haczyk: wartość zakupów musi być równa lub wyższa niż 200 złotych.Aby otrzymać nagrodę, należy odebrać paczkę w ciągu dwóch godzin oraz zarejestrować jej numer na stronie szybkiepolowanie.pl . To wszystko. Kupon zniżkowy zostanie przekazany niemal natychmiastowo.Przypominam o równolegle trwającej promocji o nazwie Szybkie Nadania , którą opisywaliśmy jakiś czas temu. W jej ramach paczki o gabarycie A (8 x 38 x 64 cm) i wadze do 5 kilogramów za pośrednictwem Paczkomatów wysyłać można w cenie zaledwie 9,99 złotych. W przypadku wysyłki kurierskiej cena wynosi 12,49 złotych. Aby z niej skorzystać wystarczy zastosować kod zniżkowy. Znajdziecie go w naszym wcześniejszym wpisie na ten temat.Źródło: InPost