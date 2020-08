Paweł Jumper ma już 10 lat. Kultowe nagranie bawi internautów do łez (wideo)

To już się kameruje!





Paweł Jumper - oryginał

Paweł Jumper - tekst, dialog z filmu

"- Proszę Państwa, Paweł będzie skakał. Tutaj mamy... z metr pięćdziesiąt, k****. Jest wysoko, nie! No jest k**** wysoko! Na bolidzie, może z bliska zobaczycie jego stan techniczny. Zaj**isty, k****. Sprzedaż, k****, dzwońcie pod 0-700, pytajcie o... pytajcie o bolida. K****, szybkę żem opluł aż. No proszę państwa, same Shimanochy, nie. Ch**, k****, stan idealny. Dobra, lakierek nowy k****... i Pan Paweł, no k****! I jedziemy! DAWAJ MANIEK! DAWAJ MANIEK, TO JUŻ SIĘ KAMERUJE!

- Ej, k****, ta kierownica się skrzywiła... Ej kierownica się skrzywiła!

- Ch** z kierownicą, dawaj!"

- AŁA K**** RZECZYWIŚCIE. K****, AŁA, JAK MNIE WSZYSTKO BOLI. AŁA, AŁA K****. AŁA. AŁA. AŁA."

- O k****, co Ty żeś odje***! xD"

Gdzie dokładnie skakał Paweł Jumper?

Raciniewo w gminie Unisław. Niewielka wieś w województwie kujawsko-pomorskim. Jej historia sięga czasów średniowiecza, ale rozsławił ją dopiero Pan Paweł. Paweł Jumper, bohater filmu umieszczonego w serwisie YouTube 28 sierpnia 2019 roku, ale zarejestrowanego prawdopodobnie jeszcze w 2006 roku. Skok na rowerze zwanym pieszczotliwie "bolidem" do dziś obejrzało blisko 3,5 miliona internautów.Karkołomny wyczyn jest jednym z hitów polskiego internetu. Skok na marketowym rowerze wyposażonym w osprzęt marki Shimano znalazł się w panteonie sław obok " Jestem hardkorem ", " Miota nim jak szatan ", " Krzychu kadetem tera " i wielu innym materiałów zaliczanych do grona trochę śmiesznych i trochę strasznych. Z okazji dziesięciolecia wgrania tej perełki do Internetu, obejrzyjmy ją ponownie jeszcze raz.Pan Paweł niczym Horacy, stawił sobie pomnik trwalszy niż ze spiżu. Nie jestem przekonany, czy sięgający wyżej od królewskich piramid, ale... pamięć o nim szybko nie zaniknie.Swoją drogą, z zaskoczeniem odkryłem, że po dziś dzień nikt nie dokonał transkrypcji dialogu pomiędzy uczestnikami filmu "Paweł Jumper-Orginał". Postanowiłem to zrobić.Wpiszcie w Mapy Google współrzędne N 53.197744, E 18.373484, a zostaniecie przeniesieni do magicznego miejsca, w którym nakręcono słynny film. Apelujemy o nie powtarzanie wyczynu Pana Pawła. Niektórzy próbowali i nie skończyło się to dla nich dobrze.Jeśli chcecie zobaczyć jak wygląda miejsce gdzie skakał Paweł Jumper, proponuję obejrzeć film nagrany w 2019 roku przez youtubera o pseudonimie kadek007.Źródło: mat. własny