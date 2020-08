Mapy Google coraz chętniej wykorzystywane przez rowerzystów

Rośnie liczba zapytań.





Planowanie trasy rowerowej na Mapach Google / foto. wł.

Dziesięć lat temu Google wprowadziło trasy rowerowe na Mapach Google, w polskiej wersji Map funkcjonalność została uruchomiona w maju 2013 r. Obecnie trasy rowerowe są dostępne w prawie 30 krajach na całym świecie, a miliony ludzi używają ich codziennie.Ludzie na całym świecie decydują się poruszać rowerami - jest to jeden z najbardziej ekonomicznych i ekologicznych sposobów przemieszczania się. Jak co roku, zainteresowanie rowerami wzrasta wraz z nadejściem lata. W tym sezonie wiele osób zwróciło się w stronę tego środka transportu również ze względów bezpieczeństwa.Od lutego liczba zapytań o wskazówki dojazdu dla rowerzystów w Mapach Google, osiągając rekordowy poziom w czerwcu.znalazła się wśród 10 krajów na świecie pod względem wykorzystania tras rowerowych na Mapach Google i zajmuje w tym rankinguW Polsce zaobserwowano również bardzo duży- aż o 280% w stosunku do lutego br. To jeden z najwyższych wyników w Europie i na świecie - wyższy wzrost zanotowała tylko Finlandia (303%). Podobne skoki zaobserwować można było w Norwegii (228%) czy Kanadzie (248%). Nieco mniejsze w Niemczech (175%) oraz w Szwecji (136%), z kolei najniższe w Hiszpanii (23%) oraz USA (40%).Jeszcze bardziej imponująco prezentują się wzrosty zapytań o trasy rowerowe w wybranych polskich miastach. Najwyższy skok zapytań, bo o 334%, odnotowano w Warszawie. Tuż za nią uplasowały się Katowice - wzrost o 325%, Poznań (282%) i Kraków (242%). Na świecie wyższe skoki zanotowały tylko dwa miasta kanadyjskie: Montreal (456%) i Ottawa (438%), a także stolica Finlandii, Helsinki (383%).Zainteresowanie hasłem „naprawa rowerów w pobliżu” w ujęciu globalnym wzrosło ponad dwukrotnie w ciągu ostatniego roku, osiągając czerwcu 2020 r. rekord wszech czasów.Źródło: Google / foto. Canva Pro