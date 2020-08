Pamiętacie quada od Tesli Cybertuck? Youtuber stworzył replikę czterokołowca

Youtuber prowadzący kanał Rich Rebuilds postanowił z pewną pomocą ekipy stworzyć replikę cyberquada. Czterokołowiec wygląda niemalże identycznie jak ten z prezentacji Tesli. Nie powstał zupełnie od podstaw. To mocno zmodyfikowany tani ATV, z którego oryginalnych części w całym procesie nie zostało wiele, ale i tak tego typu podejście umożliwiło prostsze zrealizowanie projektu.Na kanale Rich Rebuilds stworzono całą playlistę pod nazwą "DIY Tesla CyberQuad", gdzie w siedmiu materiałach wideo (na liście jest osiem pozycji, ale jedna zapewne przez pomyłkę została powtórzona) dokładnie wytłumaczono krok po kroku cały proces budowy.Oczywiście nie obyło się bez różnych niespodziewanych problemów, które wyszły dopiero w trakcie pracy, a nie podczas planowania poszczególnych etapów. To nic dziwnego, przecież nie mówimy o profesjonalnych inżynierach zajmujących się na co dzień elektrycznymi samochodami czy motocyklami lub quadami. A nawet w oficjalnych projektach bywają różne niespodzianki.

Finalny DIY Cyberquad odznacza się niezłym przyspieszeniem. Jego elektryczny układ napędowy potrzebował nawet aktywnego chłodzenia w formie jednego wentylatora, który umieszczono w dolnej części pojazdu. Quad jest na tyle mocny, że pozwolił nawet na holowanie ciężkiego wojskowego Humvee. Dla chcących zaznajomić się z całą sprawą bardziej w pigułce przygotowano ostatni film z playlisty pod nazwą "We BUILT our own Tesla Cyberquad and its absolutely INSANE!", gdzie w 20 minut streszczono prace i testy.Źródło i foto: Rich Rebuilds @ YouTube