Kompromitacja mBanku. Klienci mogli płacić cudzymi pieniędzmi

Który to już raz?

"Dzisiaj założyłem swoje pierwsze konto w mBanku. Już podczas zakładania okazało się że w ich bazie widnieje już nr mojego dowodu jako właściciela subkonta mimo że nie miałem z nimi do tej pory do czynienia a właściciel konta jest mi obcy. Następnie [kiedy] założono mi konto [okazało się że] mój nr tel został przypisany do innej osoby która dostała powiadomienie że jej numer został zmieniony na mój, ja w międzyczasie otrzymałem SMS z hasłami do realizacji transakcji (…) były to hasła tej osoby."

mBank problem naprawił i tłumaczy się z usterki

"Na skutek błędu niewielka grupa klientów mogła zobaczyć informacje dotyczące innych osób. Ze względów bezpieczeństwa natychmiast ograniczyliśmy dostęp do serwisu. Pieniądze klientów są bezpieczne. Z każdą z osób, której ten problem dotyczy kontaktujemy się indywidualnie. Podjęliśmy wszystkie kroki, jakich wymaga od nas prawo, interes i bezpieczeństwo klientów. Bardzo serdecznie przepraszamy wszystkich klientów, których ten problem dotknął."

Komentarze niezadowolonych klientów mBanku w serwisie Facebook. | Źródło: ZaufanatrzeciastronaWczorajsze zajście doskonale obrazuje wiadomość nadesłana serwisowi Niebezpiecznik.pl przez jednego z czytelników:W tym wypadku obie strony powiadomiły bank o problemie, w reakcji na co podmiot zablokował oba konta. Wyobraźcie sobie jednak co stałoby się w sytuacji, gdyby ktoś omyłkowo przypisany do Waszego rachunku postanowił go... wyzerować. Okazuje się, że nie były to jedyne problemy mBanku.Logowanie do aplikacji mobilnej mogło w niektórych przypadkach skutkować zalogowaniem do bankowości elektronicznej obcej osoby. Nic nie stało na przeszkodzie, aby korzystać z dostępnych tam instrumentów płatniczych. System do właściwych danych osoby logującej się na swoje konto przypisywał błędne konto z wszystkimi instrumentami finansowymi! Jeden z internautów twierdzi, że swoją kartą płatniczą dokonał płatności (nieumyślnie) przy użyciu salda konta kogoś innego.Dane starych klientów w bazie zostały najpewniej nadpisane danymi nowych klientów, dzięki czemu nowy klient mógł uzyskać dostęp do pieniędzy i historii konta starego klienta. Dotychczasowi klienci nie mogli dowieść swoich racji na klienci informując o błędzie, bowiem ich dane zdaniem pracowników infolinii nie zgadzały się z danymi właścicieli rachunku.W odpowiedzi na zapytanie serwisu Niebezpiecznik.pl przedstawiciele mBanku wystosowali krótkie i niewiele mówiące oświadczenie:Niektórzy internauci wyrażają (całkiem słusznie) poważne obawy co do powierzenia oszczędności swojego życia bankowi, który dopuszcza się tak kuriozalnych potknięć.Źródło: Zaufanatrzeciastrona