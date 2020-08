Koparką ukradł bankomat. Wszystko zarejestrowały kamery (wideo)

Kradzież w rytm irlandzkiej muzyki.





Kradzież bankomatu przy pomocy koparki

Ciekawe zajście uchwyciły kamery na stacji benzynowej w małym miasteczku Dungiven, położonym w hrabstwie Londonderry w Irlandii. Grupa przestępców postanowiła użyć koparki oraz zmodyfikowanego Citroena Berlingo do kradzieży znajdującego się na niej bankomatu. Cała akcja trwała zaledwie 4 minuty.Mogłoby się wydawać, że zuchwała kradzież ważącego kilkaset kilogramów bankomatu przy pomocy tak nietypowego pojazdu, jakim jest koparka, stanowi coś niezwykłego. Otóż nie. Incydent zbył ósmym (!) z kolei, który miał miejsce tylko w 2019 roku, tylko na terenie Irlandii - tak twierdzą przedstawiciele irlandzkiej policji.Koparka wykorzystana do przestępstwa została ukradziona chwilę wcześniej z placu budowy, znajdującego się na tej samej ulicy, co stacja. Przestępcy po zburzeniu ściany załadowali bankomat na łyżkę koparki, wrzucili go przez rozcięty dach do vana produkcji Citroena i… odjechali w siną dal.Wideo z zajścia, do którego podłożono irlandzką muzykę obejrzycie poniżej.