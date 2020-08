Kto chciał, żeby TikTok został zbanowany? Nikt inny, jak... Facebook

Sprawa wyszła na jaw.





Mark Zuckerberg obawia się TikToka?





fot. Alex Haney - Unsplash

TikTok boryka się ostatnio z wieloma problemami – aplikacja została dotknięta przepisami, które mogą spowodować jej zablokowanie na terenie Stanów Zjednoczonych. Bardzo możliwe, że po tej decyzji na świecie pojawi się tak zwany efekt domina, który spowoduje blokadę TikToka także w innych regionach.. Nikt inny, jak Mark Zuckerberg namawiał do uważnego przyjrzenia się Chińczykom. Szef Facebooka wykorzystał do tego prywatne spotkania z członkami Kongresu oraz obecność na obiadach w Białym Domu.Według The Wall Street Journal,za kulisami w Białym Domu oraz podczas spotkań z członkami Kongresu. Zuckerberg miał ostrzegać, iż rozwój chińskich firm internetowych może zaszkodzić amerykańskim biznesom. Przedsiębiorca podsycał także obawy związane z rosnącą popularnością TikToka, który zagraża bezpieczeństwu narodowemu USA.To nie pierwszy raz, kiedy Mark Zuckerberg występuje niejako przeciwko TikTokowi widząc w nim realne zagrożenie (a tak naprawdę po części także konkurencję dla Facebooka). W jednym ze swoich przemówień, ZuckerbergFacebook w imieniu Zuckerberga skontaktował się także z kilkoma prawodawcami oraz senatorami, którzy w przeszłości aktywnie odnosili się krytycznie do Chin. Wall Street Journal wspomina także, że po spotkaniu urzędników z Markiem Zuckerbergiem we wrześniu 2019 roku , firma ByteDance została wzięta pod lupę przez amerykański Komitet do spraw Inwestycji Zagranicznych.Po wypłynięciu sprawy na jaw, dyrektor generalny TikToka Kevin MayerWidać jednak, że Mark Zuckerberg nie chce słuchać tego typu próśb. Można spodziewać się, że Facebook będzie dalej lobbował w sprawie zakazu dla TikToka w wielu regionach świata.Źródło: DT / fot. Solen Feyissa - Unsplash