Rewolucja w OLX. Dostaniemy podobnie jak w Allegro ochronę kupujących i płatności online

OLX chce podgryźć klientów Allegro?

Serwis ogłoszeń lokalnych OLX jest swoistą elektroniczną tablicą ogłoszeń. Nie ma wbudowanego systemu płatności czy mocnego program ochrony kupujących. Co najwyżej w przypadku oszustw przekazuje dane organom ścigania i blokuje konta lub poszczególne oferty nieuczciwych sprzedawców, we własnym zakresie także szuka nieprawidłowości w ofertach. Firma mocno promuje osobiste finalizacje transakcji, a nie wysyłkowe. W końcu to nie Allegro z całym bogatym zapleczem ochrony kupujących.